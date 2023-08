Αθλητικά

Εθνική μπάσκετ – Αντετοκούνμπο: Οριστικά απών από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Greek freak στην οποία τονίζει την απογοήτευση του και το ραντεβού στο Παρίσι.

-

Είναι επίσημο: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί με την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ (25/8-10/9). Αυτό έκανε ο ίδιος γνωστό με ανάρτησή του στα social media:

«Όλοι γνωρίζουν το πάθος και την αγάπη μου για την Εθνική Ομάδα. Μετά την ολοκλήρωση της σεζόν του NBA, πίεζα συνεχώς το κορμί μου στα όρια του, προκειμένου να είμαι στην κατάσταση που ήθελα για παίξω στο Παγκόσμιο. Δυστυχώς, μετά από μήνες δουλειάς αλλά και πολλές συζητήσεις με το ιατρικό team, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν έχω επανέλθει σε βαθμό που να μπορώ να αγωνιστώ στο Παγκόσμιο.

Αυτό ξεκάθαρα δεν ήταν επιλογή μου και πλέον πρέπει να συνεχίσω την δουλειά ώστε να επιστρέψω στο επίπεδο που αγωνίζομαι όλα αυτά τα χρόνια. Η απογοήτευση είναι τεράστια διότι η απόφαση του ιατρικού επιτελείου δεν μου αφήνει περιθώρια επιλογής. Σε περίπτωση, που συνέχιζα να πιέζω τον εαυτό μου να επιστρέψει, θα έβαζα τον εαυτό μου και την υγεία μου σε ρίσκο. Ο προσωπικός μου στόχος αλλά και της Εθνικής μας ομάδας, είναι η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και θα είναι τεράστια τιμή για μένα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου την επόμενη χρονιά».

Ειδήσεις σήμερα

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού

Δήμος Αθηναίων: ο Κασιδιάρης κατέθεσε επίσημα υποψηφιότητα