Πετρέλαιο: Σπάει κάθε ρεκόρ η ζήτηση το 2023

Οι προβλέψεις του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας και η δίψα… για πετρέλαιο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA, ΔΟΕ) αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2023, η οποία οδεύει προς «το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει ποτέ» και προβλέπεται να φθάσει τα 102,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου ήδη «κατέγραψε ρεκόρ 103 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Ιούνιο ενώ τον Αύγουστο ενδέχεται να υπάρξει νέα κορύφωση», υπογραμμίζει ο οργανισμός που έχει την έδρα του στο Παρίσι.

«Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φθάνει σε ύψη ρεκόρ, ενισχυμένη από τα θερινά αεροπορικά ταξίδια, την αυξημένη χρήση πετρελαίου στην παραγωγή ηλεκτρικού και την κάθετη άνοδο της κινεζικής πετροχημικής δραστηριότητας», εξηγεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Στο σύνολο της χρονιάς, «η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα» σε σχέση με το 2022 «για να φθάσει τα 102,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2023, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της αύξησης», διευκρινίζει ο οργανισμός.

Πρόκειται για «το υψηλότερο επίπεδό της που έχει ποτέ καταγραφεί», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος προέβλεπε ήδη το Φεβρουάριο ρεκόρ 101,9 εκατ. βαρελιών την ημέρα για την τρέχουσα χρονιά, μετά τα 99,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2022 και τα 97,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2021.

Αυτή η δίψα για πετρέλαιο έρχεται σ' ένα πλαίσιο εντάσεων στις αγορές, καθώς «η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μειώθηκε τον Ιούλιο κατά 910.000 βαρέλια την ημέρα για να φθάσει τα 100,9 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Μια ισχυρή μείωση της σαουδαραβικής παραγωγής τον Ιούλιο προκάλεσε τη μείωση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ κατά 1,2 εκατ. βαρέλια/ημέρα στα 50,7 εκατ. βαρέλια/ημέρα, ενώ οι όγκοι του πετρελαίου εκτός του ΟΠΕΚ+ αυξήθηκαν κατά 310.000 βαρέλια την ημέρα για να φθάσουν τα 50,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα», αναφέρει ο οργανισμός.

Καθώς ο κόσμος καλείται να μειώσει την κατανάλωση των βλαβερών για το κλίμα ορυκτών καυσίμων ώστε να περιορίσει την άνοδο της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον +1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένει ότι το 2024 θα επιβραδυνθεί η αύξηση της ζήτησης πετρελαίου.

«Καθώς η ανάκαμψη μετά την πανδημία συνεχίζεται και η ενεργειακή μετάβαση επιταχύνεται, η αύξηση θα επιβραδυνθεί το 2024 στο 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα», προβλέπει ο οργανισμός.

