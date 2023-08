Κοινωνία

Διδυμότειχο: Θρίλερ με μετανάστη που πυροβολήθηκε στα σύνορα

Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο άνδρες της Συνοριοφυλακής Διδυμοτείχου και υποστηρίζει ότι τον πυροβόλησε Τούρκος αστυνομικός καθώς περνούσε στην Ελλάδα.

Σαρανταπεντάχρονος παράτυπος μετανάστης από το Αφγανιστάν μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό, στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Τον 45χρονο μετέφεραν στο νοσοκομείο άνδρες της Συνοριοφυλακής Διδυμοτείχου.

Είπε στους γιατρούς ότι τον πυροβόλησε Τούρκος αστυνομικός καθώς περνούσε στην Ελλάδα.

