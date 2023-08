Υγεία - Περιβάλλον

Νοσοκομείο Ναυπλίου – καταγγελία: Δεκάδες Ρομά έδειραν και τραυμάτισαν σοβαρά γιατρούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, το απόγευμα της Πέμπτης, 40-50 Ρομά εισέβαλαν στο Νοσοκομείο και χτύπησαν δυο παθολόγους. Με σπασμένα πλευρά ο ένας εξ αυτών.

-

Διαμαρτυρία για πολλοστή φορά πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Αυγούστου οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Ναυπλίου για περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρών.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, σύμφωνα με την καταγγελία των εργαζομένων το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 10 Αυγούστου, όταν ομάδα 40-50 Ρομά επιτέθηκαν σε δυο γιατρούς παθολόγους και τους χτύπησαν σοβαρά. Μάλιστα στον έναν του έσπασαν τα πλευρά.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται παρόμοιο περιστατικό, με τους εργαζόμενους να αναφέρουν πως κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα και ότι θα πρέπει να ληφθούν επιτέλους άμεσα μέτρα.

Ειδήσεις σήμερα

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού

Πέθανε η Λιζέτα Νικολάου