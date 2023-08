Κόσμος

Συρία: Δεκάδες στρατιώτες νεκροί από επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ισλαμικό Κράτος, πυρήνες του οποίου παραμένουν ακόμη στα εδάφη που κάποτε είχε υπό τον έλεγχό του, επιτέθηκε σε όχημα που μετέφερε κυβερνητικές δυνάμεις.

-

Τουλάχιστον 26 στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν από επίθεση σε στρατιωτικό λεωφορείο που μετέφερε δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού, στην ανατολική Συρία.

Το Ισλαμικό Κράτος, πυρήνες του οποίου παραμένουν ακόμη στα εδάφη που κάποτε είχε υπό τον έλεγχό του, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτήν, με μια ανάρτηση στο Telegram.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στην πόλη Αλ Μαγιαντίν, στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ, ένα τμήμα της οποίες ελέγχεται από τη Δαμασκό και τους συμμάχους της, το Ιράν και τη Ρωσία, και το άλλο από τους Κούρδους μαχητές που στηρίζονται από τις ΗΠΑ. «Μέλη του Ισλαμικού Κράτους έστησαν ενέδρα σε ένα λεωφορείο του συριακού στρατού που μετέφερε στρατιώτες στα ανατολικά της επαρχίας Ντέιρ Εζόρ», ανέφερε το Παρατηρητήριο.

Αυτή ήταν η πιο πολύνεκρη επίθεση που έχει διαπράξει από τις αρχές του έτους το Ισλαμικό Κράτος.

Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν κάνει καμία αναφορά στην επίθεση μέχρι στιγμής.

Ειδήσεις σήμερα

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού

Πέθανε η Λιζέτα Νικολάου