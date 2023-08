Κοινωνία

Ζεφύρι: Ρομά επιτέθηκαν με τσιμεντόλιθους και πέτρες σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας τα ξημερώματα. Τραυματίστηκαν 4 αστυνομικού και προσήχθησαν 4 Ρομά.

-

Επεισοδιακή κατάληξη είχε η επέμβαση ομάδας αστυνομικών της ΟΠΚΕ, μετά από καταγγελία για διατάραξη της κοινής ησυχίας γύρω στις 3 και μισή τα ξημερώματα στο Ζεφύρι.

Δυο Ρομά επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, τους πέταξαν πέτρες και τραυμάτισαν ελαφρά δυο από αυτούς. Στη συνέχεια συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Α.Τ.

Κατά τη στιγμή της σύλληψης τους, άλλοι Ρομά από διπλανά σπίτια, άρχισαν να πετούν πέτρες και τσιμεντόλιθους στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας ακόμη δυο αστυνομικούς.

Συνολικά έγιναν έξι προσαγωγές Ρομά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με μελτέμια το Σάββατο

Φωτιές στη Χαβάη: Εικόνες βιβλικής καταστροφής με δεκάδες νεκρούς

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα