Δωρέαν στέγη για νέους: Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του προγράμματος «Κάλυψη» για τη δωρεάν στέγαση ευάλωτων νέων σε ιδιωτικές κατοικίες, με την καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο.

Το πρόγραμμα «Κάλυψη», που συγκαταλέγεται στις δράσεις στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης και θεσπίστηκε με τον νόμο 5006/2022 «Σπίτι μου-στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις», απευθύνεται σε νέους, ηλικίας 25-39 ετών, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δεν έχουν ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.

Με το πρόγραμμα «Κάλυψη», πρόκειται να αξιοποιηθούν ιδιωτικές κατοικίες που διατέθηκαν για τη στέγαση αιτούντων άσυλο, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, με την προϋπόθεση βέβαια οι ιδιοκτήτες τους να επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό και να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, το Δημόσιο καλύπτει για τρία χρόνια τη δαπάνη μίσθωσης των ιδιωτικών κατοικιών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό μίσθωσης με το οποίο η κατοικία είχε διατεθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II» και «ESTIA 2021», αναπροσαρμοζόμενο κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2022.

Παράλληλα, το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες μετακόμισης του νοικοκυριού και μεταφοράς της οικοσκευής τους, ενώ οι ιδιοκτήτες, εκτός από το εγγυημένο μίσθωμα, καλύπτονται και για επισκευές φθορών που διαπιστώνονται στα ακίνητα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και με τη λήξη αυτής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρει ότι το πρόγραμμα «Κάλυψη» είναι ένα ακόμη εργαλείο στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του σύγχρονου προβλήματος της στέγασης, ιδιαίτερα των νέων, καθώς, μέσα από το πρόγραμμα, δίνεται η δυνατότητα σε ευάλωτους οικονομικά συμπολίτες μας να αποκτήσουν για τα επόμενα τρία χρόνια δωρεάν στέγη, με την καταβολή του ενοικίου από το Δημόσιο.

«Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και πολιτικές στήριξης των συμπολιτών μας, νέων γυναικών και ανδρών και, ευρύτερα, συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη τη στήριξη της Πολιτείας. Έχουμε πλήρη συνείδηση της αξίας της κοινωνικής συνοχής που οικοδομείται μέσα από στρατηγική και σειρά συστηματικών πρωτοβουλιών. Στο υπουργείο μας είναι κεντρική προτεραιότητα» σημειώνει η κ. Ζαχαράκη.

Έντονο ενδιαφέρον

Το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως τώρα για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι έντονο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα, στην παρούσα φάση, έχουν ανταποκριθεί θετικά 46 δήμοι από όλη τη χώρα, στα διοικητικά όρια των οποίων υπάρχουν ιδιωτικές κατοικίες που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», ενώ έχουν ήδη υπογραφεί 14 προγραμματικές συμβάσεις με δήμους, μεταξύ των οποίων είναι οι δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Τομέα Αττικής.

Το προσεχές χρονικό διάστημα, αναμένεται η υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν στους δήμους του Νότιου και Δυτικού Τομέα Αττικής.

Η διαδικασία είναι απλή. Αρχικά, δημοσιεύεται πρόσκληση προς τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που συμμετείχαν στα προγράμματα «Εστία», προκειμένου, εάν το επιθυμούν, να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Κάλυψη». Η υποβολή της αίτησης εκ μέρους των ιδιοκτητών πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το ακίνητο πληροί τα οριζόμενα κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος δήμος έχει τη δυνατότητα, διαμέσου των αρμόδιων υπηρεσιών του, να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, πριν από τη μίσθωση των ακινήτων.

Τα επόμενα στάδια είναι η υποβολή αιτήσεων από τους νέους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αξιολόγησή τους, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) και η επιλογή των κατοικιών από τους ωφελούμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι, που υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής, κατατάσσονται ανά δήμο με μοριοδότηση και καταρτίζονται λίστες, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: πολύτεκνες οικογένειες, τρίτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία (67% και άνω), νοικοκυριά στα οποία έχει κοινοποιηθεί εκτελεστή δικαστική απόφαση έξωσης από ενοικιαζόμενη κατοικία ή διαταγή απόδοσης μισθίου, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, άνεργοι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και άτομα ή οικογένειες που φιλοξενούνται ως μέλη σε νοικοκυριά του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ο δήμος, από την πλευρά του, καλεί τα νοικοκυριά κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την κατάταξή τους, να επιλέξουν από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών στον δήμο τους αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού και την προτίμησή τους ως προς την περιοχή του δήμου που βρίσκεται το ακίνητο.

Κάθε νοικοκυριό επιλέγει έως τρία διαθέσιμα ακίνητα, μεταξύ των οποίων καλείται να διαλέξει το κατάλληλο προς ενοικίαση.

Εάν το νοικοκυριό απορρίψει τα υποψήφια ακίνητα, κατατάσσεται αυτόματα στο τέλος της λίστας προτεραιότητας, ενώ τα ακίνητα που ενοικιάζονται αφαιρούνται από τη λίστα των διαθέσιμων κατοικιών του δήμου.

