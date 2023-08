Κοινωνία

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Πυροβολισμοί έξω από γνωστό κλαμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Άμεση Δράση αξιοποίησε τις πληροφορίες των αυτοπτών μαρτύρων και εντόπισε το όχημα στο οποίο επέβαιναν δυο οπλοφόροι.

-

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα έξω από γνωστό κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για πυροβολισμούς και δυνάμεις της που έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν 5 κάλυκες και 3 τρύπες στην πινακίδα του καταστήματος.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στους αστυνομικούς το όχημα από το οποίο προήλθαν οι πυροβολισμοί και λίγο αργότερα η άμεση δράση το εντόπισε στην οδό Ευρυπίδου στην Καλλιθέα.

Μέσα στο όχημα ήταν ένα ζευγάρι Ρομά το οποίο είχε στην κατοχή του 2 πιστόλια. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Α.Τ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζεφύρι: Ρομά επιτέθηκαν με τσιμεντόλιθους και πέτρες σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Κολομβία – Αμαζόνιος: Συνελήφθη ο πατέρας των παιδιών που είχαν χαθεί στη ζούγκλα

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα