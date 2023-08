Life

Ομπάμα: “Έγραψε σε πρώην του ότι κάνει έρωτα με άνδρες καθημερινά, αλλά... ” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον Ιούνιο του 2023, ο ιστορικός, που είναι γνωστός για τη δημιουργία της εκτενούς βιογραφίας των 1.472 σελίδων με τίτλο «Rising Star: The Making of Barack Obama», αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, σε πολλές περιπτώσεις, έτρεφε φαντασιώσεις για προσωπικές συναντήσεις με άνδρες.

-

Η New York Post φέρνει σήμερα στο «φως» τη διαβόητη επιστολή από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα που έγραψε- σύμφωνα με τον ιστορικό David Garrow- σε πρώην κοπέλα του για το δικό του «ανδρόγυνο» μυαλό μέσα στο οποίο μπορεί να «κάνει έρωτα με άνδρες καθημερινά».

«Όσον αφορά στην ομοφυλοφιλία, πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να απομακρυνθεί κανείς από το ‘’παρόν’’, μια άρνηση, ίσως, να διαιωνίσει την ατελείωτη φάρσα της επίγειας ζωής. Βλέπετε, κάνω έρωτα με άνδρες καθημερινά, αλλά στη φαντασία», έγραψε ο Ομπάμα, 21 ετών τότε, στην Άλεξ ΜακΝίαρ (Alex McNear), τον Νοέμβριο του 1982.

«Ελπίζω να μπορώ να σκέφτομαι με ‘’ανθρώπινους’’ όρους και όχι ως γυναίκα σε διαμάχη με τους άνδρες. Ωστόσο, επιστρέφοντας στο σώμα, βλέπω ότι έχω γίνει άνδρας -και σωματικά- και έτσι επιλέγω να αποδεχτώ αυτό το γεγονός», πρόσθεσε.

Barack Obama told ex, 'I make love to men daily, but in the imagination,' letter shows https://t.co/z4v3qfQaOn — Teresa (@pepedownunder) August 12, 2023

Η McNear, η οποία έβγαινε με τον Ομπάμα κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Occidental College στο Λος Άντζελες, απέσυρε τις «πρόστυχες» παραγράφους, τις οποίες ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ιστορικός, Ντέιβιντ Γκάροου, συμπεριέλαβε στο βιβλίο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας