Αλβανία - Μπελέρης: Eυχαριστούμε την Ελλάδα που παλεύει δίπλα μας

Η ανάρτηση του φυλακισμένου δημάρχου Χειμάρρας μετά τη συνάντησή του με τον βουλευτή της ΝΔ Αγγελο Συρίγο

Σε θερμές ευχαριστίες προς την Ελλάδα και τον πρωθυπουργό για την υποστήριξη, εξέφρασε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο φυλακισμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης, μετά από την επίσκεψη που δέχτηκε από τον βουλευτή της ΝΔ, Άγγελο Συρίγο. Ο κ. Μπέλερης σημειώνει:

«Ευχαριστώ από καρδιάς τον καθηγητή, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και στενό μου φίλο Άγγελο Συρίγο που με επισκέφτηκε στις φυλακές των Τιράνων, απεσταλμένος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ζήτησα από τον Άγγελο Συρίγο να μεταφέρει στον Έλληνα Πρωθυπουργό την απόφασή μου, που είναι και απαίτηση όλου του λαού της Χειμάρρας, να αναλάβω τα καθήκοντα μου για να σταματήσει η λεηλασία των περιουσιών της ομογένειας. Ετοίμασαν έναν νόμο που υποτίθεται ότι στόχευε στην ανάπτυξη της περιοχής με την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Μέχρι σήμερα δεν έχει επενδύσει ούτε ένας ξένος στην περιοχή μας. Όλοι όσοι έχουν ανακοινωθεί ως στρατηγικοί επενδυτές είναι όλοι Αλβανοί με δεσμούς με την κυβέρνηση. Στόχος μας, επίσης, είναι να ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος όπου δεν θα υπάρχουν διακρίσεις ανάλογα με την εθνική καταγωγή των πολιτών και θα σταματήσουν οι πολιτικές εκφοβισμού των κατοίκων. Είπα στον Άγγελο Συρίγο ότι περιμένω τρία πράγματα:

να ορκιστώ άμεσα δήμαρχος στο δήμο που ο λαός με ψήφισε,

να αφεθώ ελεύθερος για να μπορέσω να ασκήσω τα δημαρχιακά μου καθήκοντα και

να καταπέσει η άδικη, γελοία, προσχηματική και ανυπόστατη κατηγορία εις βάρος μου.

Στο πρόσωπο του Ελληνα Πρωθυπουργού ευχαριστούμε την Ελλάδα που παλεύει δίπλα μας για τη διασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μας.»

Από την πλευρά του ο κ. Συρίγος δήλωσε: «Ήρθα εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης και του κόμματος της ΝΔ για να δω τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας που βρίσκεται στη φυλακή για σχεδόν 3 μήνες. Η αποτυχία των αλβανικών αρχών να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την απελευθέρωσή του ή να τον αφήσουν να ορκιστεί, δημιουργεί πολύ σοβαρό κίνδυνο απομάκρυνσής του από το γραφείο του δημάρχου. Αυτό θα προκαλέσει σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Εδώ έχουμε τρία ζητήματα. Το πρώτο του κράτους δικαίου, το δεύτερο είναι το τεκμήριο της αθωότητας και το τρίτο ο σεβασμός των πολιτικών δικαιωμάτων. Θα μιλήσω για το τρίτο θέμα. Δεν είναι κατανοητό από εμάς και την ΕΕ γιατί ένας άνθρωπος που έχει εκλεγεί και δεν έχει περάσει από κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να πάει στο γραφείο του δημάρχου να ορκιστεί. Είναι σοβαρό θέμα για εμάς. Και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι στη φυλακή. Τα θέματα αυτά λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την ΕΕ και ενδέχεται να ενταχθούν στην ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ και στις διαπραγματεύσεις που πρόκειται να ξεκινήσουν πολύ σύντομα. Κράτους δικαίου, τεκμήριο της αθωότητας και σεβασμός των πολιτικών δικαιωμάτων».

