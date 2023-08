Κοινωνία

Φωτιά στην Ελευσίνα – έκλεισε η εθνική οδός

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο άρπαξε φωτιά και λόγω του αέρα οι φλόγες επεκτάθηκαν σε ξερά χόρτα στην πλαγιά.

εικόνα αρχείου

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 2 τα ξημερώματα σε δασική έκταση δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος του 29ου χιλιομέτρου, μετά τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Στην Πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και έγινε άμεσα μεγάλη κινητοποίηση, ενώ από την Τροχαία διακόπηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα της εθνικής οδού προς Κόρινθο, από τα διόδια Ελευσίνας μέχρι τον κόμβο Νέας Περάμου. Στο Τμήμα αυτό η κυκλοφορία εκτρέπεται από την παλαιά εθνική οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο άρπαξε φωτιά και λόγω του αέρα οι φλόγες επεκτάθηκαν σε ξερά χόρτα στην πλαγιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, χωρίς όμως να απειλούνται άμεσα μέχρι τις 4 το πρωί.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 58 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 21 οχήματα.

Το βιντεο είναι από τη χρήστη του facebook Marianna Baradaki

