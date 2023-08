Κοινωνία

Λήμνος: Νεκρός ναυτικός μετά από πρόσκρουση θαλαμηγού σε ιστιοφόρα

Ο άτυχος 49χρονος ήταν μέλος πληρώματος θαλαμηγού σκάφους, που είχε παρασυρθεί χθες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο λιμάνι της Μύρινας.

Νεκρός εντοπίστηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος, ένας 49χρονος ναυτικός μέλος πληρώματος θαλαμηγού σκάφους, που είχε παρασυρθεί χθες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στο λιμάνι της Μύρινας στη Λήμνο και είχε προσκρούσει σε δύο ιστιοφόρα.

Στον 49χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τα στελέχη του λιμενικού και από κλιμάκιο του ΕΚΑΒ, όπου διενεργήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και πραγματοποιήθηκε χρήση αυτόματου απινιδωτή.

Ο 49χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο- Κέντρο Υγείας Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ στα ανωτέρω σκάφη προκλήθηκαν υλικές ζημιές μικρής έκτασης.

