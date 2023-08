Παράξενα

Τήνος: Το viral ζεϊμπέκικο 86χρονου στο πανηγύρι της Καλλονής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 86χρονος κυρ Αντώνης χόρεψε και αποθεώθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους στο πανηγύρι και ιδίως από τη νεολαία.

-

Τα τελευταία χρόνια, τα νησιώτικα γλέντια -τα πανηγύρια- έχουν γίνει πόλος έλξης για όλες τις ηλικίες που επισκέπτονται το νησί της Τήνου.

Το Σάββατο στο πανηγύρι της Καλλονής, ο 86χρονος κ. Αντώνης από το χωριό Αγάπη, χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του βιολιού του Παναγιώτη Μάνεση.

Μετά το τέλος του χορού, αλλά και κατά τη διάρκεια του, ο 86χρονος γνώρισε την αποθέωση από όλους τους παρευρισκόμενους.

Πηγή: tinostoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη: Το “μαϊμού” Market Pass της στοίχισε 4900 ευρώ

Λήμνος: Νεκρός ναυτικός μετά από πρόσκρουση θαλαμηγού σε ιστιοφόρα

Τρίκαλα: Κινηματογραφική καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού