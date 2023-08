Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Κατσουρή: Τρισάγιο στη μνήμη του Μιχάλη (εικόνες)

Το «παρών» έδωσαν η μητέρα του αδικοχαμένου νέου και ο αδελφός του.

Τρισάγιο για τον Μιχάλη Κατσούρη, που έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης χούλιγκαν έξω από την Opap Arena, τελέστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέας Φιλαδελφείας από τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ με τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το «παρών» έδωσαν η μητέρα του αδικοχαμένου νέου, ο αδελφός του, μέλη του Δημοτικού και των Τοπικών Συμβουλίων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, πρόεδροι και εκπρόσωποι τοπικών προσφυγικών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, φορείς της πόλεως και μεγάλος αριθμός φιλάθλων της ΑΕΚ.

Τρισάγιο στη μνήμη του Μιχάλη από τον Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Ν. Φιλαδέλφειας κ. Γαβριήλhttps://t.co/ht0dw8Pk9n pic.twitter.com/SLTR2sFdwG — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 13, 2023

Στην ομιλία του προ της Απολύσεως, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας (Ματθ. 17, 14-23) και στην επικείμενη μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Μετά το πέρας της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στο σημείο, όπου έχασε την ζωή του ο Μιχάλης Κατσούρης, κατά τα αιματηρά οπαδικά επεισόδια, όπου σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, τέλεσε Αρχιερατικό Τρισάγιο στη μνήμη του.

Στην σύντομη προσλαλιά του, ο Σεβασμιώτατος τόνισε την ανάγκη προσευχής για την ανάπαυση της ψυχής του αειμνήστου Μιχαήλ και για την εξ ύψους παρηγορία των οικείων του, ενώ επεσήμανε ότι, στη βία δεν απαντούμε με βία, αλλά με λεβεντιά, αξιοπρέπεια και σεβασμό, στοιχεία, τα οποία συνάδουν με την ορθόδοξη πίστη μας και τις αρχές που διέπουν την ομάδα της ΑΕΚ, ευχόμενος το αίμα του αδικοχαμένου Μιχάλη να είναι το τελευταίο που χύνεται στον χώρο του αθλητισμού.



Πηγή: sport-fm.gr

