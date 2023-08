Υγεία - Περιβάλλον

Μαρόκο - καύσωνας: Ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών

Από την αρχή του καλοκαιριού, όλο το Μαρόκο δοκιμάζεται από σειρά κυμάτων καύσωνα και καταγράφει θερμοκρασίες που σπάνε ρεκόρ.

Ο μετεωρολογικός σταθμός της Αγκαντίρ, στο νότιο Μαρόκο, κατέγραψε την Παρασκευή μέγιστη θερμοκρασία 50,4° Κελσίου, που θεωρείται νέο εθνικό ρεκόρ, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η Γενική Διεύθυνση Μετεωρολογίας (ΓΔΜ) του βασιλείου.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις τη 13η Ιουλίου στη Σαμάρα, στη δυτική Σαχάρα, και ήταν 49,9° Κελσίου, σύμφωνα με τη ΓΔΜ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που καταγράφτηκε θερμοκρασία πάνω από τους πενήντα βαθμούς Κελσίου στο Μαρόκο, πάντα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του βασιλείου.

«Ο καύσωνας οφείλεται σε ξηρές και θερμές αέριες μάζες από τον νότο που προκαλούν αισθητή άνοδο των θερμοκρασιών, ξεπερνώντας τον μηνιαίο μέσο όρο κατά 5 ως 13 βαθμούς, ειδικά την εβδομάδα της Παρασκευής 11ης και του Σαββάτου 12ης» Αυγούστου, εξήγησε η ΓΔΜ σε ανακοίνωσή της.

Στον καύσωνα αποδίδονται δασικές πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στην Ταγγέρη και πιο ανατολικά, στην επαρχία Τάζα.

Οι πυρκαγιές αυτές, περιορισμένης έκτασης, αλλά ενισχυμένες από δυνατούς ανέμους, προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν μερικές χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, χωρίς πάντως να προκαλέσουν θύματα.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος, ο Ιούλιος του 2023 ήταν ο πιο θερμός που έχει καταγραφτεί ποτέ στη Γη, ξεπέρασε κατά 0,33° Κελσίου τον μήνα που κατείχε τον τίτλο μέχρι τώρα (τον Ιούλιο του 2019). Σε ό,τι αφορά το Μαρόκο, αυτός ο Ιούλιος ήταν ο τέταρτος πιο θερμός από το 1961.

Η ΓΔΜ προβλέπει πάντως ελαφριά πτώση των θερμοκρασιών στο βόρειο τμήμα του κράτους του Μαγρέμπ τις επόμενες ημέρες.

