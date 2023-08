Παράξενα

Βόρεια Ιρλανδία: Αστυνομικοί διέρρευσαν τα…προσωπικά τους δεδομένα

Φόβοι για κατοχή των εγγράφων από τους εξτρεμιστές. Πώς έγινε αντιληπτό το περιστατικό.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας είναι πεπεισμένη ότι εξτρεμιστές έχουν στην κατοχή τους προσωπικά δεδομένα αστυνομικών που διέρρευσαν κατά λάθος την προηγούμενη εβδομάδα. Η διαρροή αφορά τα αρχικά των ονομάτων, τα επώνυμα, τις τοποθεσίες και τα αστυνομικά τμήματα στα οποία υπηρετούν. Τα στοιχεία αυτά συμπεριλήφθηκαν κατά λάθος σε απαντητικό έγγραφο της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), το οποίο αναρτήθηκε για περίπου δύο ώρες στο διαδίκτυο, προτού το σφάλμα γίνει αντιληπτό.

Παρά την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 που έβαλε τέλος σε τρεις δεκαετίες αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ καθολικών και προτεσταντών στη Βόρεια Ιρλανδία, αστυνομικοί εξακολουθούν να στοχοποιούνται σποραδικά από αντιφρονούντες οι οποίοι δεν έχουν εγκαταλείψει την ένοπλη δράση τους.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα στοιχεία του δυναμικού έχουν περιέλθει στα χέρια αντιφρονούντων ρεπουμπλικανών», είπε ο επικεφαλής της PSNI Σάιμον Μπερν σε συνέντευξη Τύπου. «Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτήν τη λίστα για να σκορπίσουν φόβο και αβεβαιότητα, καθώς και να εκφοβίσουν ή να στοχοποιήσουν αξιωματικούς και μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου», συμπλήρωσε.

Απόσπασμα του διαρρεύσαντος εγγράφου – χωρίς τα ονόματα αστυνομικών – αναρτήθηκε σήμερα μαζί με φωτογραφία του Τζέρι Κέλι, βουλευτή του Σιν Φέιν (σ.σ. της πρώην πολιτικής πτέρυγας του IRA), σε τοίχο απέναντι από το γραφείο του στο Μπέλφαστ.

Η PSNI έχει λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για τους αστυνομικούς των οποίων τα στοιχεία διέρρευσαν. Ο Σάιμον Μπερν υπογράμμισε ότι κανείς τους δεν έχει εγκαταλείψει το σώμα εξαιτίας της διαρροής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η βρετανική κυβέρνηση θα καλύψει το οικονομικό κόστος για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στη Βόρεια Ιρλανδία.

