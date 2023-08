Κόσμος

Ιαπωνία: Η τροπική καταιγίδα “Λαν” σαρώνει το δυτικό τμήμα

Ο τυφώνας Λαν, που υποβαθμίστηκε σε «σοβαρή τροπική καταιγίδα», έφθασε σήμερα το πρωί στη δυτική Ιαπωνία.

Ο τυφώνας Λαν, που υποβαθμίστηκε σε «σοβαρή τροπική καταιγίδα», έφθασε σήμερα το πρωί στη δυτική Ιαπωνία, συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές και εγείροντας φόβους για πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA).

Η καταιγίδα, που φέρνει ριπές ανέμου ταχύτητας έως 144 χλμ./ώρα, ισχυρές βροχές και θαλασσοταραχή, αναμένεται να επηρεάσει καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τη δυτική Ιαπωνία, όπου βρίσκονται οι πόλεις Οζάκα, Κιότο και Κόμπε, πριν μετακινηθεί προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας αργά το απόγευμα.

Η καταιγίδα έφθασε στην επαρχία Γουακαγιάμα, σε απόσταση περίπου 600 χλμ δυτικά του Τόκιο, λίγο πριν από τις 05.00 σήμερα (τοπική ώρα, 23.00 χθες βράδυ ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την JMA.

Η καταιγίδα κινείται αργά και κατά συνέπεια η διάρκεια των επιπτώσεών της στις κεντρικές και δυτικές περιφέρειες της χώρας «μπορεί να παραταθεί». Οι βροχοπτώσεις κατά τόπους μπορεί να ξεπεράσουν το μέσο όρο για τον μήνα Αύγουστο, προειδοποίησε η JMA στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Να επιδεικνύετε τη μέγιστη προσοχή για κατολισθήσεις, αύξηση της στάθμης των υδάτων σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου, υπερχείλιση ποταμών και ισχυρούς ανέμους», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία σε προειδοποίηση που απηύθυνε σε πολλές περιφέρειες.

Τουλάχιστον 50.000 νοικοκυριά σε επτά περιφέρειες ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον τοπικό πάροχο Kansai Electric Power.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ της Ναγκόγια (κέντρο) και της Οκαγιάμα (δυτικά) διακόπηκε, όπως και τα δρομολόγια πολλών τοπικών σιδηροδρομικών γραμμών. Από χθες επίσης ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις: 240 πτήσεις της αεροπορικής εταιρίας Japan Airlines και 313 της ανταγωνίστριάς της ANA.

Σε περιοχές στο δυτικό τμήμα της χώρας οι αρχές έχουν εκδώσει συστάσεις για την απομάκρυνση 180.000 και πλέον κατοίκων, κυρίως στις περιφέρειες Γουακαγιάμα, Κιότο και Νάρα.

