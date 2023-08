Οικονομία

Ρωσία – ρούβλι: Αύξηση επιτοκίου για “σανίδα σωτηρίας”

Στο χείλος του γκρεμού βρίσκεται η οικονομία της Ρωσίας, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει σημαντικό αντίκτυπο.

Η ρωσική Κεντρική Τράπεζα αύξησε σήμερα το βασικό της επιτόκιο κατά 350 μονάδες βάσης από 8,5% στο 12%, σε μια κίνηση έκτακτης ανάγκης για την ανακοπή της πρόσφατης διολίσθησης του ρουβλίου μετά τη δημόσια έκκληση του Κρεμλίνου για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Η έκτακτη συνεδρίαση για το επιτόκιο πραγματοποιήθηκε αφού το ρούβλι κατρακύλησε πέρα από το όριο των 100 έναντι του δολαρίου χθες Δευτέρα, παρασυρόμενο από τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στο εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας και καθώς οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται κατακόρυφα.

Το ρούβλι μείωσε τα κέρδη του μετά την απόφαση, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά πάνω από τα πιο χαμηλά επίπεδα, τα οποία δεν είχαν επηρεαστεί από τις πρώτες εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Μαξίμ Ορέσκιν, επέπληξε χθες Δευτέρα την Κεντρική Τράπεζα, κατηγορώντας την, όπως είπε, ήπια νομισματική πολιτική της για την αποδυνάμωση του ρουβλίου.

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Ορέσκιν, η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης, ρίχνοντας στο νόμισμα μια σανίδα σωτηρίας.

«Οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται», ανέφερε η ρωσική Κεντρική Τράπεζα σε σημερινή της ανακοίνωση, προσθέτοντας πως «η απόφαση αποσκοπεί στον περιορισμό των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών. Η μετακύλιση της υποτίμησης του ρουβλίου στις τιμές αποκτά δυναμική και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό αυξάνονται».

Αν και σταμάτησε την πτωτική πορεία, πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή δεν θα έχει μακροχρόνιο αντίκτυπο.

