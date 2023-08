Life

Δεκαπενταύγουστος: Ο Ανδρέας Λοβέρδος έπαιξε ντραμς σε πανηγύρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πανηγύρι στη Φωκίδα έκανε την…παρθενική του εμφάνιση ως ντράμερ ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ.

-

Ο Ανδρέας Λοβέρδος το είπε και το…έκανε. Από τα βουλευτικά έδρανα – από τα οποία παραιτήθηκε- βρέθηκε στο πάλκο πανηγυριού.

Ο λόγος είναι ότι ο πρώην υπουργός εξέλιξε το χόμπι του, τα ντραμς και για πρώτη φορά συμμετείχε σε ζωντανό πρόγραμμα.

Στο πλάι του Χρήστου Μενιδιάτη, στη Δεσφίνα της Φωκίδας, ο Ανδρέας Λοβέρδος έπαιξε κάποια τραγούδια και όπως φαίνεται και στο βίντεο που ο ίδιος ανήρτησε, το ευχαριστήθηκε.

Στην ανάρτησή του μάλιστα, κάνει λόγο για «αξέχαστη εμπειρία».

Χθες στο πανηγύρι της Δεσφίνας. Ο Χρήστος Μενιδιάτης μου έκανε την τιμή να συμμετέχω ως ντράμερ σε ορισμένα κομμάτια. Για μένα ήταν μία αξέχαστη εμπειρία. pic.twitter.com/avCmVYW1ge — Andreas Loverdos (@a_loverdos) August 15, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Δεκαπενταύγουστος – τορπιλισμός της “Έλλης”: Η “μαύρη” επέτειος

Πόλο: Η Εθνική Εφήβων πρωταθλήτρια Ευρώπης

Φωτιές στη Χαβάη: Ασύλληπτες διαστάσεις παίρνει η καταστροφή (εικόνες)