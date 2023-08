Κοινωνία

Γαύδος - καταγγελία: Τουρίστες καταστρέφουν τις ταμπέλες “Απαγορεύεται ο γυμνισμός”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαίνεται ο «πόλεμος» που ξέσπασε στην ακριτική Γαύδο, με φόντο την αντιπαράθεση που επικρατεί για τις παραλίες γυμνιστών στο νησί

-

Μαίνεται ο «πόλεμος» που ξέσπασε στην ακριτική Γαύδο για τις ταμπέλες και τους γυμνιστές ενώ σχετική δήλωση εξέδωσε η Δήμαρχος, κ. Λίλιαν Στεφανάκη, με τίτλο «Ο γυμνισμός και το δίκαιο του ισχυρού», με φόντο την αντιπαράθεση που επικρατεί για τις παραλίες γυμνιστών στο νησί.

Σε νέα ανακοίνωση του Δήμου Γαύδου αναφέρεται:

"Στις 02.00 π.μ. της 15ης/8/23 εντοπίστηκαν από άτομα του Δήμου Γαύδου τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένας άντρας, γνωστοί παραθεριστές του νησιού, την ώρα που κατέστρεφαν τις ταμπέλες που είχαν τοποθετηθεί, σχετικά με την απαγόρευση του γυμνισμού στην παραλία του Σαρακήνικου και προχώρησε στις κατά το νόμο ενέργειες.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξε μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και τους παραθεριστές για το θέμα του γυμνισμού στην συγκεκριμένη παραλία, στην οποία υπάρχουν μόνιμες και παραθεριστικές κατοικίες καθώς και τα περισσότερα καταστήματα του νησιού.

Για τη συστηματική καταστροφή των συγκεκριμένων πινακίδων ο Δήμος Γαύδου έχει υποβάλει το προηγούμενο χρονικό διάστημα καταγγελίες για φθορά δημόσιας περιουσίας. Οι ταμπέλες αντιστάθηκαν άμεσα για την ενημέρωση όλων των επισκεπτών.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Γαύδου υλοποιεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την ύπαρξη μίας από τις τουλάχιστον δέκα που υπάρχουν στο νησί όπου κάθε πολίτης, ντόπιος ή επισκέπτης, θα μπορεί να την απολαμβάνει ισότιμα".

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA

Champions League - Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Απίθανη πρόκριση για το “τριφύλλι” στα πέναλτι (εικόνες)