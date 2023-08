Πολιτική

Δημοτικές εκλογές: Ο Γιώργος Ορφανός αποσύρει την υποψηφιότητά του

Η ανακοίνωση του Γιώργου Ορφανού για την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Την απόφαση του να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην υπουργός και επικεφαλής της παράταξης «Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον», Γιώργος Ορφανός.

Όπως αναφέρει, στην απόφαση να μην είναι υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του Οκτωβρίου τον οδηγούν «ουσιώδεις λόγοι προσωπικής αξιοπρέπειας».

«Ευχαριστώ όλες και όλους, που συμπαραστάθηκαν στην προσπάθειά μου, να δώσουμε όραμα και στόχους στην Θεσσαλονίκη μας. Ιδιαίτερα δε ευχαριστώ τους μετέχοντες είτε ως υποψήφιες και υποψήφιοι σύμβουλοι, είτε ενισχύοντας ενεργά την παράταξή μας. Εύχομαι και ελπίζω η Θεσσαλονίκη να βρει τον δημιουργικό και πρωτοπόρο δρόμο της, γιατί αξίζει σε αυτήν και στους κατοίκους της ένας πρωταγωνιστικός ρόλος αντάξιος της ιστορίας της», συμπληρώνει στην ανάρτηση ο κ.Ορφανός.

