Αθλητικά

Τελικός Σούπερ Καπ: Σύλληψη ενόπλου έξω από το “Καραϊσκάκης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο πριν από τον τελικό του Σούπερ Καπ συνελήφθη έξω από το γήπεδο ένας άνδρας με μαχαίρι.

-

Στη σύλληψη 23χρονου Αλγερινού πριν από την έναρξη του αγώνα του UEFA Super Cup μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Σεβίλλης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» προχώρησε χθες Τετάρτη το απόγευμα η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια των προελέγχων έξω από την θύρα 1 του γηπέδου βρέθηκε στην κατοχή του 23χρονου μαχαίρι και συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας

Σούπερ Καπ: Η Μάντσεστερ Σίτι υπερπρωταθλήτρια Ευρώπης

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και μελτέμια την Πέμπτη