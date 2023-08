Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Σύλληψη για άσκοπους πυροβολισμούς

Χειροπέδες σε άνδρα που πυροβολήσε στον αέρα με καραμπίνα.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το βράδυ της Τρίτης (15-8-2023) από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής στην περιοχή των 'Ανω Λιοσίων, ένας 28χρονος κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή εντόπισαν τον κατηγορούμενο να πυροβολεί στον αέρα με καραμπίνα, την οποία κατείχε νόμιμα και την παρέδωσε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν: 10 κυνηγετικά φυσίγγια, πιστόλι κρότου, 9 φυσίγγια κρότου, 2 κάλυκες κυνηγετικού όπλου και 36 κάλυκες όπλου κρότου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

