Κοινωνία

Αθηνών - Κορίνθου: Φωτιά σε βυτιοφόρο

Στις φλόγες τυλίχθηκε βυτιοφόρο που κινείτο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου. Διακοπές της κυκλοφορίας και αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Βυτιοφόρο που κινείτο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το συμβάν έγινε στο 14,5χλμ στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου προχώρησε πριν από λίγο η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε βυτιοφόρο όχημα, που μεταφέρει καύσιμα, στο ύψος της Κακιάς Σκάλας.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον κόμβο των Μεγάρων έως τον κόμβο της Κινέττας και στα δύο ρεύματα.

Υπενθυμίζεται ότι έχει επίσης διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στην νέα εθνική Αθηνών-Κορίνθου, από το 42ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Κόρινθο και από το 50,5ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.

#Πυρκαγιά σε Βυτιοφόρο όχημα, στο 45,7 χιλ της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (ρεύμα προς Κόρινθο). Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2023

H Ολυμπία Οδός αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση: «Με εντολή της Τροχαίας, ανακοινώνεται διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα λόγω φωτιάς σε βυτιοφόρο στο 46ο χλμ. προς Πάτρα. Γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας στην ΠΕΟ στον Κόμβο Μεγάρων (προς Κόρινθο) και στον κόμβο Κινέτας (προς Αθήνα). Η Ολυμπία Οδός παρακαλεί τους οδηγούς που βρίσκονται στο δρόμο να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιδείξουν προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή και εκείνους που δεν έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους ακόμα να το αναβάλλουν προσωρινά μέχρι νεοτέρας».

Ματαιώσεις δρομολογίων υπάρχουν και στον Προαστιακό, όπως έκανε γνωστό η Hellenic Train

Το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1316 (Πειραιάς - Κιάτο) καταργείται στο τμήμα Α. Λιόσια- Κιάτο. Επίσης, καταργείται το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1319 (Κιάτο - Πειραιάς). — Hellenic Train (@HellenicTrain) August 17, 2023

Πηγή: korinthostv.gr

