Θεσσαλονίκη: Αγόρασε κινητό από τα social και παρέλαβε ένα σακουλάκι καφέ!

Θύμα απάτης έπεσε μία 40χρονη. Πως την ξεγέλασαν οι επιτήδειοι και πόσα χρήματα της πήραν.

Θύμα απάτης έπεσε μία 40χρονη στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, 31χρονος Έλληνας και 36χρονος Ισραηλινός, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, έπεισαν τη 40χρονη, να καταθέσει σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό, το χρηματικό ποσό των 430 ευρώ προκειμένου να αγοράσει κινητό τηλέφωνο.

Όμως, η παθούσα μετά την συναλλαγή, παρέλαβε έναν φάκελο, ο οποίος περιείχε συσκευασία καφέ.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr

