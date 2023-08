Κοινωνία

Φωτιές: Σύλληψη για εμπρησμό στον Κάλαμο Αττικής

Πού και πώς εντοπίστηκε ο άνδρας.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ένας άνδρας ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού στον Κάλαμο Αττικής.

Ειδικότερα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) στη θέση Αγία Τριάδα στη Δ.Κ. Καλάμου του δήμου Ωρωπού Αττικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

