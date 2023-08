Οικονομία

Προαστιακός: Επανεκκίνηση δρομολογίων στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς

Σε ανάρτησή της η Hellenic Train κάνει λόγο για σταδιακή ομαλοποίηση με καθυστερήσεις

Για επανεκκίνηση των δρομολογίων στη γραμμή Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς, ενημέρωσε η Hellenic Train.

Σε ανάρτησή της στο X κάνει λόγο για σταδιακή ομαλοποίηση με καθυστερήσεις.

