Σινσινάτι: Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε και θα το πληρώσει… στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν βρέθηκε σε καλή μέρα, ηττήθηκε από τον Χούρκατζ και την Δευτέρα θα χάσει 3 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη πριν από το US Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε σε κακή μέρα και είδε τον Χούμπερτ Χούρκατζ να τον κερδίζει με 6-3, 6-4, σε μία ήττα με... πολλαπλή ζημιά.

Ο Στέφανος μετά από αυτό το αποτέλεσμα πέφτει στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης, κάτι που στην κλήρωση του US Open θα φέρει δυσκολότερο μονοπάτι.

Ο Στέφανος είχε άσχημα ποσοστά στο σερβίς (57% έναντι 77% του εξαιρετικού σε αυτόν τον τομέα Πολωνού που κέρδισε και το 83% των πόντων στο πρώτο σερβίς), ενώ τα 22 αβίαστα λάθη του (20 είχε ο Χουρκάτζ) και οι μόλις 14 winners, ήταν τα στοιχεία που τον έφεραν να μένει εκτός συνέχειας.

Ετσι, το Νο4 στο US Open θα πάει στον Χόλγκερ Ρούνε, αφού ο Ελληνας τενίστας την Δευτέρα μετά από αυτή την ήττα, θα βρίσκεται στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης.

