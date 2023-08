Αθλητικά

Γκενκ - Ολυμπιακός: O Αλεξανδρόπουλος έστειλε τους ερυθρόλευκους στα playoffs (εικόνες)

Με γκολ στο 90+6', ο Ολυμπιακός ισοφάρισε τη Γκενκ (1-1), που είχε πάρει προβάδισμα με πέναλτι από το 30', «εξασφάλισε» τους ομίλους του Conference και θα διεκδικήσει τους ομίλους του Europa League εναντίον της σερβικής Τσουκαρίτσκι.

-

Την πρόκριση στα play offs του Europa League εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, χάρη στο 1-1 στον β΄ αγώνα του γ΄ προκριματικού γύρου με την Γκενκ στο Βέλγιο, και το γκολ του 21χρονου Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στο 90΄ + 6΄, στη δεύτερη μόλις συμμετοχή του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η Γκενκ είχε ανοίξει το σκορ στο 30ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Πέιντσιλ (σκόραρε με τη δεύτερη προσπάθεια λόγω επανάληψης). Οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και πίεσαν στο δεύτερο μέρος, ειδικά μετά την αποβολή με κόκκινη κάρτα του Πέιντσιλ στο 65'. Οι παίκτες του Ντιέγκο Μαρτίνεθ θα αντιμετωπίσουν την Τσουκαρίτσκι στα play offs του Europa League. Με το εν λόγω αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός εξασφάλισε ομίλους Conference, ακόμη κι αν αποκλειστεί στα play offs του Europa από την Τσουκαρίτσκι.

Ο Ολυμπιακός με τον Ελ Κααμπί ν' αντικαθιστά τον Ερ Αραμπί μπήκε αποφασισμένος να πιέσει ψηλά, με την Γκενκ όμως να είναι εκείνη που κατάφερνε να έχει την κατοχή. Στο 27ο λεπτό, η Γκενκ κέρδισε πέναλτι, όταν ο Πέιντσιλ πάτησε στην περιοχή από τα αριστερά, ο Φρέιρε έβαλε το πόδι του και τον ανέτρεψε. Παρά τις διαμαρτυρίες του Ολυμπιακού για φάουλ προηγουμένως στον Ελ Κααμπί, και αφού χρησιμοποίησε το VAR, o διαιτητής ενέμεινε στην αρχική απόφασή του με τον Τζόζεφ Πέιντσιλ, όμως να μην καταφέρνει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, όταν ο Πασχαλάκης ακούμπησε την μπάλα και αυτή σταμάτησε στο δοκάρι. Ωστόσο, ο διαιτητής αφού συμβουλεύτηκε το VAR έδωσε επανάληψη, καθώς ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού δεν πατούσε τη γραμμή. Αυτή τη φορά, όμως ο Πέιντσιλ άνοιξε το σκορ για τους Βέλγους (1-0) στο 30ό λεπτό.

Με τον Αλεξανδρόπουλο να περνάει στη θέση του Ζοάο Καρβάλιο, ο Μαρτίνεθ προσπάθησε ν' αλλάξει την κυκλοφορία της μπάλας για τους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός δεν απέδιδε τ' αναμενόμενα, τα νεύρα ήταν πολλά και οι ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» έβλεπαν την μία κίτρινη κάρτα μετά την άλλη. Όπως συνέβη με τον Μαντί Καμαρά, αλλά και Φαντέρα της Γκενκ, όταν υπήρξε διαμάχη μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών, μετά και από μία διεκδίκηση με τον Ιμπόρα στο 56ο λεπτό. Η Γκενκ είχε καλή στιγμή η μπάλα έφτασε στον Σορ μέσα στην περιοχή, με τον Ροντινέι να βάζει το πόδι του τελευταία στιγμή στο 58ο λεπτό. Ο Πέιντσιλ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 65΄ για κλωτσιά πάνω στον Κίνι μετά από φάουλ που έκανε ο Ισπανός, ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα. Με τον Μπιέλ έχει πάρει τη θέση του Μασούρα στα άκρα, και τον Ελ Αραμπί να έχει αντικαταστήσει τον Ελ Κααμπί στην αιχμή, ο Ολυμπιακός δημιούργησε ευκαιρίες:

Ο Ιμπόρα κοντρόλαρε την μπάλα με το στήθος, έκανε το γύρισμα , αλλά μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Γκενκ. Και εν συνεχεία ο Φορτούνης εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Ελ Αραμπί πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Γκενκ. Στο 81ο λεπτό, ο Μάριος Βρουσάι πέρασε στη θέση του Μαντί Καμαρά. Έτσι, ο Αλεξανδρόπουλος γύρισε στον άξονα, με τον Φορτούνη να έχει πάει στο «10». Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό ήταν όταν στο 86΄ ο Αλεξανδρόπουλος έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο, πήρε ύψος, αλλά ο Μπιέλ δεν μπόρεσε να νικήσει τον κίπερ της Γκενκ. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να πιέζουν και τελικά το γκολ ήρθε για τον Ολυμπιακό στο 90΄ + 6΄ με τον Αλεξανδρόπουλο να κλέβει την μπάλα, να πλασάρει και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 που ήταν και σκορ πρόκρισης για την ομάδα του Πειραιά. Η φάση ελέγχθηκε στο VAR για περίπου 30" και αποφασίστηκε πως είναι έγκυρο. Στο φινάλε αποβλήθηκε και ο Ροντινέι, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν πλέον αγκαλιά με την πρόκριση.

Διαιτητής: Τόμπιας Στίλερ (Γερμανία)

Κίτρινες Κάρτες: Φαντέρα - Μασούρας, Ροντινέι, Καμαρά, Κίνι, Φορτούνης, Μπιελ, Φρέιρε

Κόκκινες Κάρτες: Πέιντσιλ (65΄), Ροντίνεϊ (100΄)

ΓΚΕΝΚ (Βάουτερ Βράνκεν): Βαντερβούρντ, Κουέστα, Μουχάμεντ, ΜακΚένζι, Μουνιόθ, Ελ Κχανούς, Χροσόβσκι, Καγέμπε, Σορ (90΄ Μπονσού Μπα), Παϊντσίλ, Φαντερά (69΄ Γκαλάρσα)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ρέτσος, Φρέιρε, Ροντινέι, Κίνι, Καμαρά (80΄ Βρουσάι), Ιμπόρα, Μασούρας (68΄ Μπιελ), Καρβάλιο (46΄ Αλεξανδρόπουλος), Φορτούνης, Ελ Κααμπί (68΄ Ελ Αραμπί)

