Δολοφονία - Νέα Φιλαδέλφεια: Ένταλμα για οπαδό του Παναθηναϊκού

Πώς η ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης πρόδωσε το νεαρό οπαδό. Τι λένε γι' αυτόν παράγοντες και οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟ.

Εκδόθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ένταλμα σύλληψης για τα αιματηρά γεγονότα οπαδικής βίας στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά φερόμενου οπαδού του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα το ένταλμα αφορά έναν αυτοπροσδιοριζόμενο οπαδό του Παναθηναϊκού, κατά πάσα πιθανότητα ελληνικής ιθαγένειας, ο οποίος στην πραγματικότητα «κίνησε υποψίες προς τον εαυτό του», πραγματοποιώντας ανάρτηση στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ανακοινώνοντας με… υπερηφάνεια, ότι συμφωνεί με τα επεισόδια στις παρυφές του αγώνα. Η φράση του στην ανάρτηση ήταν «Καλά τους κάνατε». Έτσι οι Αρχές τώρα εξετάζουν αν είχε ή όχι ο ίδιος έμπρακτη συμμετοχή ή μόνο παρότρυνση, προκειμένου σε καθεμιά από τις περιπτώσεις να του απαγγείλουν τις αντίστοιχες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, που μίλησε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", ο ίδιος έχει χρησιμοποιήσει το πραγματικό προφίλ του στην ανάρτησή του και αν και δηλώνει υποστηρικτής του Παναθηναϊκού, οι οργανωμένοι λένε πως δεν τον γνωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, σημείωσε ότι τα στοιχεία του υπάρχουν και πως η έρευνα συνεχίζεται.

Ήδη από το σχηματισμό της δικογραφίας, το ονοματεπώνυμό του είχε εντοπιστεί μέσα από τη διαδικασία της διά προσώπου ταυτοποίησης και είχε συμπεριληφθεί στο φάκελο της υπόθεσης.





Η έρευνα συνεχίζεται και έπεται σύμφωνα με τις πληροφορίες η έκδοση και άλλων ενταλμάτων, τα οποία εξέδωσαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους αφού ταυτοποίησαν άλλους οπαδούς που μετείχαν στην επίθεση, μέσω των αριθμών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους.



Από τη δική του πλευρά σχετικά με το δικό του εντολέα, επίσης οπαδό του Παναθηναϊκού, ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας ανακοίνωσε: «Η αιτιολογία, την οποία ανέπτυξαν προφορικά στον εντολέα μου τόσο ο Εισαγγελέας που γνωμοδότησε, όσο και η τακτική Ανακριτής που διεξάγει την ανάκριση, ήταν ότι οι εγκληματίες οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν γνώριζαν την Αθήνα, δεν γνώριζαν κυρίως το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και ότι τους καθοδήγησαν κάποιοι Έλληνες, οι οποίοι συνδέονται μαζί τους και ιδεολογικά – πολιτικά, δηλαδή φασίστες και αντίπαλοι της ΑΕΚ, και αφού ο εντολέας μου και οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού είναι και ευρίσκετο κοντά στο χώρο των επεισοδίων, είναι ο καθοδηγητής τους. Χθες όμως, με καθυστέρηση σχεδόν 10 ημερών, ενώ αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη μέρα, αφού η διαδικασία της σημάνσεως γίνεται αμέσως μετά τη σύλληψη, το κακοφτιαγμένο αυτό σενάριο της αστυνομίας κατέρρευσε, αφού διαπιστώθη ότι τουλάχιστον 6 οπαδοί από τους 102 που συνελήφθησαν, και δεν γνωρίζουμε πόσοι ακόμη από αυτούς που διέφυγαν την σύλληψη, όχι μόνο γνώριζαν την Αθήνα, όχι μόνο γνώριζαν πού είναι το στάδιο της ΑΕΚ, αλλά και ότι προ 8ετιας είχαν συλληφθεί στην Αθήνα για αντίστοιχα επεισόδια, αποδεικνυόμενης με αυτό τον τρόπο της απόλυτης αθωότητος του εντολέως μου […] κάτι που δείχνει ότι η διαδικασία των συλλήψεων ήταν προκατειλημμένη, ατελής και ατυχής για την αστυνομία. [..] Ο εντολέας μου ευρέθη χωρίς κουκούλα, χωρίς κράνος και άοπλος και δεν γνωρίζει ούτε έναν εκ των άλλων συλληφθέντων. Από το κινητό του τηλέφωνο προκύπτει ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με κανένα Κροάτη και με κανένα κροατικό τηλέφωνο ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων».





