Αθηνών - Κορίνθου: Εισαγγελική έρευνα για τη φωτιά στο βυτιοφόρο και το κλείσιμο του δρόμου

Με εισαγγελική έρευνα θα αναζητηθούν οι ευθύνες για τον εγκλωβισμό εκατοντάδων ανθρώπων στην Εθνική Οδό.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά στο βυτιοφόρο όχημα χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας καλούνται να ερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές μετά από παραγγελία του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Ήδη σε βάρος του οδηγού του βυτιοφόρου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για εμπρησμό από αμέλεια και παραπέμφθηκε σε δίκη.

Παράλληλα, διενεργείται έρευνα για τον ιδιοκτήτη (νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας) του βυτιοφόρου, προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ευθύνες του για το ίδιο αδίκημα και συγκεκριμένα εάν είχε γίνει επαρκής συντήρηση του βυτιοφόρου και αυτό γιατί η φωτιά φαίνεται να προήλθε από μηχανολογική βλάβη, καθώς το όχημα διέθετε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ΚΤΕΟ κ.λπ.).

Πέραν των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την εξασφάλιση της προστασίας των οδηγών.

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Τα θλιβερά γεγονότα με τον πολύωρο αποκλεισμό χιλιάδων πολιτών για ώρες στην ΕΟ Αθηνών Κορίνθου κατέδειξαν για άλλη μια φορά την πλήρη διάλυση του περιβόητου «επιτελικού κράτους». Την ίδια στιγμή, οι προκλητικές φωτογραφίες του ευρισκόμενου σε «αδιάκοπες διακοπές» Κ. Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν προκαλούν διεθνή κατακραυγή. Κάθε ημέρα που η ΝΔ παραμένει στην εξουσία, το κράτος αποσυντίθεται και η Ελλάδα εκτίθεται διεθνώς».

