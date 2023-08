Κόσμος

Νορβηγία - Μπρέιβικ: Νέο αίτημα αποφυλάκισης από τον μακελάρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 44χρονος σήμερα Μπρέιβικ καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε φυλάκιση 21 ετών, τη μέγιστη ποινή που προβλέπει η νορβηγική νομοθεσία. Ωστόσο, η φυλάκισή του δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί πως εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει «απειλή».

-

Ο ακροδεξιός εξτρεμιστής Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ – ο οποίος τον Ιούλιο του 2011 σκότωσε 77 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 150 σε τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπέλυσε στο Όσλο και στη νήσο Ουτόγια – κατέθεσε αγωγή κατά του νορβηγικού κράτους για «παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων» λόγω της «ακραίας» απομόνωσης που του έχει επιβληθεί. Παράλληλα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, κατέθεσε νέο αίτημα αποφυλάκισης με περιοριστικούς όρους.

Ο 44χρονος σήμερα Μπρέιβικ καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2012 σε φυλάκιση 21 ετών, τη μέγιστη ποινή που προβλέπει η νορβηγική νομοθεσία. Ωστόσο, η φυλάκισή του δύναται να παραταθεί εφόσον κριθεί πως εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει «απειλή».

«Κατέθεσε αγωγή κατά του κράτους επειδή κρατείται σε ακραία απομόνωση εδώ και 11 χρόνια, χωρίς να έχει επαφή με άλλα πρόσωπα πέραν των φρουρών», δήλωσε ο δικηγόρος Όισταϊν Στόρβικ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Μεταφέρθηκε σε νέα φυλακή πέρυσι, όπου ελπίζαμε πως οι συνθήκες θα ήταν καλύτερες και ότι θα επιτρεπόταν να έχει επαφή με άλλους», συμπλήρωσε ο δικηγόρος του Μπρέιβικ.

Η νορβηγική εφημερίδα Aftenposten είχε αποκαλύψει νωρίτερα σήμερα την αγωγή που κατέθεσε ο Μπρέιβικ.

Το 2017 απορρίφθηκε ανάλογη αγωγή που είχε καταθέσει ο μακελάρης του Όσλο, ο οποίος χαρακτήριζε «απάνθρωπες» τις συνθήκες κράτησής του.

Πέρυσι νορβηγικό δικαστήριο απέρριψε επίσης αίτημα για αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους, επειδή κρίθηκε πως αντιπροσωπεύει «απειλή» για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Ο δικηγόρος του Μπρέιβικ εκτίμησε πως η νέα αγωγή κατά του νορβηγικού κράτους θα εκδικαστεί την ερχόμενη άνοιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις το Σάββατο

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο (χάρτης)

Ιταλία: 21χρονος δολοφόνησε τον πατέρα του και τον οικογενειακό φίλο που τους φιλοξενούσε για διακοπές