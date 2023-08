Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Σουηδία νίκησε την Αυστραλία στον μικρό τελικό

Η Σουηδία ήταν ανώτερη και πέτυχε δίκαιη νίκη κόντρα στην οικοδέσποινα, Αυστραλία.

Η Σουηδία κατέκτησε την 3η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Στον μικρό τελικό οι Σκανδιναβές επικράτησαν με 2-0 της Αυστραλίας και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο ήταν αρκετό για την Σουηδία, που ήταν η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Το σκορ άνοιξε η Ρόλφε στο 30' με πέναλτι, ενώ στο 62' η Ασλάνι διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 26' η Ρόλφε είχε δοκάρι.

