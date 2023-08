Κόσμος

Ταϊβάν: Η Κίνα ξεκίνησε στρατιωτικά γυμνάσια

Η Κίνα θεωρεί ως έδαφός της την Ταϊβάν παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του νησιού.

Η Κίνα ξεκίνησε σήμερα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, εν είδει «σοβαρής προειδοποίησης» προς αυτονομιστικές δυνάμεις, σε μια οργισμένη, αλλά ευρέως αναμενόμενη απάντηση στην επίσκεψη του αντιπρόεδρου της Ταϊβάν, Γουίλιαμ Λάι, στις ΗΠΑ, προκαλώντας την αντίδραση της Ταϊπέι.

Ο Λάι, ο επικρατέστερος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ταϊβάν τον Ιανουάριο, επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες χθες, Παρασκευή. Επισήμως έκανε μόνο ενδιάμεσες στάσεις προς και από την Παραγουάη, όμως έδωσε ομιλίες ενώ βρισκόταν στις ΗΠΑ.

Η Κίνα θεωρεί ως έδαφός της την Ταϊβάν παρά τις ισχυρές αντιρρήσεις της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης του νησιού. Η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΛΑΣ) ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση πως διεξάγει κοινές ναυτικές και αεροπορικές περιπολίες ετοιμότητας μάχης γύρω από τη νήσο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε πως εντόπισε 42 κινεζικά αεροσκάφη και οκτώ πλοία που συμμετείχαν σε γυμνάσια γύρω από τη νήσο από σήμερα το πρωί και πως ανέπτυξε πλοία και αεροσκάφη ως απάντηση. Είκοσι έξι κινεζικά αεροσκάφη πέρασαν τη διάμεση γραμμή του Στενού της Ταϊβάν, πλάτους 100 χιλιομέτρων, ή περιοχές πέρα από κάθε άκρη της γραμμής, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο. Για δεκαετίες, η γραμμή αυτή χρησίμευε ως ανεπίσημο φράγμα ανάμεσα στους δύο στρατούς.

Η διοίκηση ανατολικού θεάτρου του ΛΑΣ ανέφερε ότι διεξάγει κοινά γυμνάσια και εκπαίδευση ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, εστιάζοντας στον συντονισμό πλοίων και αεροσκαφών, στην ανάληψη του ελέγχου και σε ανθυποβρυχιακές ασκήσεις βόρεια και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν ώστε να δοκιμάσει τις «πραγματικές ικανότητες μάχης».

«Είναι μια σοβαρή προειδοποίηση εναντίον των αυτονομιστικών δυνάμεων που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν και σε συνέργεια με εξωτερικές δυνάμεις προχωρούν σε προκλήσεις» ανέφερε. Η διοίκηση έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα βίντεο που φέρεται να ελήφθησαν σήμερα και τα οποία δείχνουν μαχητικά J-16 και J-10 και ένα αντιτορπιλικό σε περιπολία. Στο συνοδευτικό κείμενο, υπό τους ήχους δυνατής ορχηστρικής μουσικής, ανέφερε πως στα γυμνάσια θα «δοκιμαστούν οι πραγματικές ικανότητες μάχης των κοινών επιχειρήσεων των δυνάμεων στο θέατρο».

Ο εξοπλισμός που αναπτύχθηκε περιελάμβανε αντιτορπιλικά, φρεγάτες και σκάφη ταχείας πυραυλικής επίθεσης, καθώς και μαχητικά, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και παρεμβολής που «συγκεντρώθηκαν σε προκαθορισμένη περιοχή», ανέφερε, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Οι δυνάμεις διεξήγαγαν «περικύκλωση του νησιού από όλες τις κατευθύνσεις», ανέφερε. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν καταδίκασε έντονα τα γυμνάσια, με το υπουργείο Άμυνας να λέει πως έχει την ικανότητα, την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποίθηση να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια.

Το κυβερνητικό Συμβούλιο Ηπειρωτικών Υποθέσεων που καθορίζει την πολιτική της Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα, κάλεσε το Πεκίνο να σταματήσει τον εκφοβισμό και να αρχίσει συνομιλίες, λέγοντας πως οι κάτοικοι της Ταϊβάν είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και πως δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψουν σε απειλές βίας.

«Η Δημοκρατία της Κίνας, Ταϊβάν, είναι μια κυρίαρχη χώρα και έχει έννομο και νόμιμο δικαίωμα να διεξάγει κανονικές διπλωματικές αλληλεπιδράσεις με φιλικές χώρες» πρόσθεσε σε μια δήλωση, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία της νήσου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν έδωσε στη δημοσιότητα σύντομο βίντεο χωρίς ημερομηνία που δείχνει δυνάμεις της Ταϊβάν στη θάλασσα, σε δρόμους στην πόλη και στην ύπαιθρο. Με υπόβαθρο επίσης ορχηστρική μουσική, το βίντεο φέρει τον τίτλο "υπερασπιζόμαστε σθεναρά την εθνική κυριαρχία και προστατεύουμε τις δημοκρατικές ελευθερίες και την ασφάλεια του λαού!"

Η πλήρης έκταση των σημερινών ασκήσεων δεν είναι προσώρας σαφής και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για συναγερμό στους δρόμους της Ταϊβάν.

