Μεσανατολικό: Νεκροί Παλαιστίνιος και Ισραηλινοί στη Δυτική Όχθη

Νεκροί Ισραηλινοί κι ένας νεαρός Παλαιστίνιος που δέχθηκε πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Δύο Ισραηλινοί πολίτες σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση σε παλαιστινιακό χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εν μέσω της έκρηξης βίας μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών από την αρχή του έτους, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Η επίθεση «πραγματοποιήθηκε εναντίον ενός αριθμού Ισραηλινών αμάχων στην περιοχή του χωριού Χουβάρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός, προσθέτοντας ότι δύο πολίτες σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς.

Την ίδια ώρα, ένας Παλαιστίνιος υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του που είχε υποστεί όταν είχε δεχτεί σφαίρα στο κεφάλι από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη την Τετάρτη, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο Μοχάμεντ Αμπού Ασάαμπ, 19 ετών, κατέληξε σήμερα αφού υπέστη «σοβαρά τραύματα στο κεφάλι» σε συγκρούσεις με «άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας με πολιτική περιβολή» που μπήκαν στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα στην Ναμπλούς και περικύκλωσαν ένα σπίτι, σύμφωνα με αυτή την πηγή.

Από τις αρχές του 2023, η Δυτική Όχθη, έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967, έχει γίνει θέατρο μιας σειράς επιθέσεων από Παλαιστίνιους εναντίον ισραηλινών στόχων, καθώς και βίας που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι εναντίον Παλαιστινίων.

Τουλάχιστον 218 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του έτους σε βίαια επεισόδια που συνδέονται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, καθώς και 30 Ισραηλινοί, μια Ουκρανή και ένας Ιταλός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που διακριβώθηκε από επίσημες πηγές.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν, από την παλαιστινιακή πλευρά, μαχητές και αμάχους, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, και από την ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχους, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, και τρία μέλη της αραβικής μειονότητας.

Το Ισραήλ έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967 και οι δυνάμεις ασφαλείας του πραγματοποιούν τακτικά εισβολές στην Τζενίν και την Ναμπλούς, προπύργια των παλαιστινιακών ενόπλων ομάδων.

