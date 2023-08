Κοινωνία

Σεισμός - Φαράγγι της Σαμαριάς: Ανοίγει ξανά με ατομική ευθύνη και υπεύθυνη δήλωση

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει σε καθαρισμό των λιθοπτώσεων που προέκυψαν από τον σεισμό της 13ης Αυγούστου. Πότε ανοίγει και πάλι για το κοινό

Kλειστό για τους επισκέπτες μέχρι και τη Δευτέρα 21 Αυγούστου θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω της μετασεισμικής ακολουθίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των λιθοπτώσεων που προέκυψαν από τον σεισμό της 13ης Αυγούστου και σε αρχικό έλεγχο του μονοπατιού ώστε ο Δρυμός να είναι επισκέψιμος για το κοινό την Τρίτη 22 Αυγούστου.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται, οι επισκέπτες ενημερώνονται ότι αναλαμβάνουν πλήρως και ατομικά την ευθύνη για τους ενδεχόμενους κινδύνους κατά την είσοδο, διέλευση, παραμονή και έξοδο τους από τον Εθνικό Δρυμό, δηλώνοντας, υπογράφοντας και προσκομίζοντας υποχρεωτικά στις εισόδους του φαραγγιού, σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα είναι διαθέσιμη στο site έκδοσης ηλεκτρονικών εισιτηρίων και που θα αποσταλεί και στα γραφεία παροχής υπηρεσιών τουρισμού.

