Οικονομία

ΔΕΘ – μέτρα: Τα σενάρια που εξετάζονται

Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας και μέτρων ανακούφισης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης.

Προσπάθεια να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά των ευάλωτων ομάδων που πλήττονται από την συνεχιζόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα και την επιτακτική ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία, καταβάλλει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Από την περασμένη εβδομάδα και ειδικά μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων από την εκτέλεση του προϋπολογισμού υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγω για νέο πακέτο στήριξης, κάτι που μάλλον επί του παρόντος δεν είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως τουλάχιστον ανέφεραν κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κλήθηκαν να σχολιάσουν τα εν λόγω δημοσιεύματα.

Σε τρεις εβδομάδες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει από του βήματος της ΔΕΘ και σίγουρα θα αναφερθεί σε μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, μέτρα τα οποία θα είναι στοχευμένα και θα αφορούν της ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όμως, αναμφίβολα, το περιεχόμενο των όποιων μέτρων ανακοινωθούν θα είναι, όπως αναφέρουν πηγές από την κυβέρνηση στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα διαταράσσουν την δημοσιονομική σταθερότητα, σε μία χρονιά μάλιστα που κορυφαία επιδίωξη είναι η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Σε καμία περίπτωση όμως, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές δεν πρόκειται να διαταραχθεί η σταθερότητα που αποτελεί και το ισχυρό χαρτί της χώρας.

Από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν και οι ανάγκες της κοινωνίας που κάθε άλλο παρά περνούν απαρατήρητες από την κυβέρνηση, όπως δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία οι αρμόδιοι υπουργοί.

Ποια όμως θα μπορούσαν να είναι τα μέτρα που θα βρίσκονται στην φαρέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την άνοδό του στην νύμφη του Θερμαϊκού;

Επέκταση του Market Pass για άλλους δύο μήνες, δηλαδή ως το τέλος του έτους. Σε λίγες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις, θα τις κάνουν όσοι δεν είχαν κάνει πέρυσι και η πληρωμή που θα αφορά το διάστημα Αυγούστου - Οκτωβρίου θα γίνει πιθανότατα εφάπαξ στο τέλος του επομένου μήνα. Νέο σύστημα για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα σύστημα που θα είναι στοχευμένο και όχι οριζόντιο και θα αντικαταστήσει το υπάρχον. Τα αρμόδια υπουργεία, Οικονομικών και Ενέργειας εξετάζουν διάφορά σενάρια για παράταση του μηχανισμού μέχρι το τέλος του χρόνου, κάτι που θα προσφέρει κάποια σταθερότητα σε ενδεχόμενη αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και χορήγησή του σε περισσότερους, αφού η τιμή του πετρελαίου κίνησης, τείνει να είναι στα περυσινά επίπεδα. Νέα χορήγηση της επιταγής ακρίβειας όπως και πέρυσι. Θα πρόκειται για μία νέα έκτακτη παροχή 200 - 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και μακροχρόνια άνεργους και εφόσον λάβει το «πράσινο φως» θα χορηγηθεί τα Χριστούγεννα. Πέρυσι είχε δοθεί σε 1,3 εκατομμύριο νοικοκυριά με το συνολικό ύψος του έφτασε τα 300 εκατ. ευρώ, έναντι 174 εκατ. ευρώ το 2021. Επίδομα προσωπικής διαφοράς: Θα χορηγηθεί σε συνταξιούχους που δεν θα πάρουν αυξήσεις την 1η Ιανουαρίου του 2024. Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ: Επέκταση έως τον Ιούνιο του 2024 των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στην εστίαση (καφές, μη αλκοολούχα ποτά) και στον πολιτισμό.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το περιεχόμενο των εξαγγελιών του πρωθυπουργό αξιολογείται καθημερινά και οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν λίγες ώρες πριν την έναρξη της ΔΕΘ και αφού προηγηθεί η οριστικοποίηση των στοιχείων του προϋπολογισμού για τον Αύγουστο και βέβαια τα στοιχεία από την πορεία του τουρισμού, τον καλύτερο μήνα του χρόνου.

