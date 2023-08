Κόσμος

Ουκρανία: Η Μόσχα απέτρεψε άλλη μία ουκρανική επίθεση με drone

«Γύρω στις 04:00 μια απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση με drone στις υποδομές της Μόσχας και στην περιοχή της Μόσχας απετράπη» ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας.

Η Μόσχα δήλωσε σήμερα ότι απέτρεψε ουκρανική επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που είχε στόχο τη Μόσχα και την ευρύτερη περιοχή της ρωσικής πρωτεύουσας, καθώς τέτοιου τύπου επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος αυξάνονται στο πλαίσιο της αντεπίθεσης των δυνάμεων του Κιέβου.

"Γύρω στις 04:00 [τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], μια απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση με drone στις υποδομές της Μόσχας και στην περιοχή της Μόσχας απετράπη", ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

"Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές", πρόσθεσε.

Το drone πετούσε "προς την κατεύθυνση της Μόσχας", δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας πως αυτό "συνετρίβη σε ακατοίκητη ζώνη". "Ευχαριστίες στους στρατιωτικούς για την εργασία τους" αναχαίτισης, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, στο Telegram.

Οι πτήσεις που κατευθύνονταν στα διεθνή αεροδρόμια Βνούκοβο και Ντομοντέντοβο "περιορίστηκαν προσωρινά" στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η ρωσική υπηρεσία αερομεταφορών, Rosaviatsia, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, πριν από μια γρήγορη επιστροφή στην "κανονική λειτουργία" τους.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Κουρσκ, Ρόμαν Στάροβοϊτ, ένα drone "συνετρίβη στη στέγη του (σιδηροδρομικού) σταθμού, μετά ξέσπασε φωτιά". Κατασβέστηκε στις 03:46. "Η στέγη, η πρόσοψη και η πρώτη αποβάθρα καταστράφηκαν. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα του ωστικού κύματος, υπάρχουν ζημιές στην αίθουσα αναμονής και τη σήραγγα πεζών", ανέφερε στο Telegram.

Ο Στάροβοϊτ, αξιωματούχος της περιοχής αυτής που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε πως 50 άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης. "Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από κομματάκια γυαλιών", τρεις από τους οποίους "παραπέμφθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις", είπε.

Νοτιότερα, και πάντα κοντά στην Ουκρανία, στην περιοχή Ροστόφ, "δύο drones" αναχαιτίστηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βασίλι Γκολούμπεφ.

"Έπεσαν στην περιοχή μιας στρατιωτικής μονάδας στο Καμένσκ, η άλλη, ένα χιλιόμετρο βόρεια του Νοβοσαχτίνσκ", είπε χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους της επίθεσης. "Δεν υπάρχουν θύματα ή ζημιές", είπε ακόμη.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε μεθοριακές περιοχές και στη ρωσική πρωτεύουσα γίνονται όλο και πιο συχνές τους τελευταίους μήνες, με πλήγματα κατ΄επανάληψη στην οικονομική συνοικία της Μόσχας. Η Ρωσία δήλωσε τον Μάιο πως δύο ουκρανικά drones επιχείρησαν να επιτεθούν στο Κρεμλίνο. Η Ουκρανία κατά κανόνα δεν σχολιάζει ποιος είναι πίσω από τις επιθέσεις, αν και αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημόσια ικανοποίηση για αυτές.

