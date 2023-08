Τεχνολογία - Επιστήμη

Συνετρίβη στη Σελήνη το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25

Χθες η Roskosmos έκανε μια αινιγματική ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι μια «μη φυσιολογική κατάσταση» σημειώθηκε στο Luna-25 καθώς προετοιμαζόταν να εισέλθει σε τροχιά πρoσελήνωσης

Το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη έπειτα από περιστροφή σε ανεξέλεγκτη τροχιά, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roskosmos.

Χθες η Roskosmos έκανε μια αινιγματική ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι μια «μη φυσιολογική κατάσταση» σημειώθηκε στο ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 καθώς προετοιμαζόταν να εισέλθει σε τροχιά πρoσελήνωσης, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ειδικοί εκτιμούσαν ότι επρόκειτο για τεχνικό πρόβλημα. Το ρωσικό διαστημικό όχημα ήταν προγραμματισμένο να προσεληνωθεί στον νότιο πόλο της Σελήνης αύριο Δευτέρα, για να αναζητήσει παγωμένο νερό.

BREAKING: Luna-25 moon lander lands on Moon pic.twitter.com/OLsWucas74 — Sputnik (@Sputnik_Not) August 20, 2023

Το Luna-25, με μέγεθος περίπου ενός μικρού αυτοκινήτου, είχε σκοπό να λειτουργήσει για ένα έτος στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου επιστήμονες στη NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπίσει ίχνη παγωμένου νερού στους κρατήρες.

Η ύπαρξη νερού στον φυσικό δορυφόρο της Γης αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη από τις μεγάλες διαστημικές δυνάμεις, επιτρέποντας ενδεχομένως μεγαλύτερα διαστήματα ανθρώπινης διαμονής στον πλανήτη, κάτι που θα επέτρεπε την εξόρυξη σεληνιακών πόρων.

