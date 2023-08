Life

“ΑΝΤ1 Flashback”: Οι υπερπαραγωγές που άφησαν εποχή

Ακόμα ένα ταξίδι στο παρελθόν του ΑΝΤ1 με την συνοδεία των πρωταγωνιστών του.

Αυτήν την Κυριακή 20 Αυγούστου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΒΑΛΙΤΣΑ, ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΦΥΓΑΜΕ…

Το ταξίδι ξεκινάει, μέσα από τις σειρές… υπερπαπαργωγές του ΑΝΤ1 που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε τόσο στην Ελλάδα (Σύμη, Πόρο, Ρόδο), όσο και στο εξωτερικό (Τυνησία, Μαρακές, Ρώμη). Την Κυριακή 20 Αυγούστου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Ρένια Λουιζίδου, η Ελένη Βαΐτσου, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Φαίδρα Δρούκα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Αλέξης Σκουλίδης Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Νανά Ηλιοπούλου Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου