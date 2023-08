Κόσμος

Ρεπουμπλικανοί: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει μέρος στο ντιμπέιτ τους

Υπέρανω....ντιμπέιτ εμφανίζεται ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ που διεκδικεί εκ νέου το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη.

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή πως δεν έχει πρόθεση να πάρει μέρος στα τηλεοπτικά ντιμπέιτ που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων, το πρώτο από τα οποία προγραμματίζεται να προβληθεί μεθαύριο Τετάρτη.

«Ο κόσμος ξέρει ποιος είμαι και πόσο επιτυχημένη προεδρία άσκησα, με ενεργειακή ανεξαρτησία, σύνορα και στρατό δυνατό, τη μεγαλύτερη μείωση φόρων και ρυθμιστικών κανόνων, χωρίς πληθωρισμό, την οικονομία ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία και πολλά άλλα», διαβεβαίωσε ο κ. Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, προσωπικού του δημιουργήματος.

«Επομένως δεν θα συμμετάσχω στα ντιμπέιτ!», πρόσθεσε, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, τονίζοντας πως έχει το 62% των προθέσεων ψήφου όσων σκοπεύουν να πάρουν μέρος στην εσωκομματική διαδικασία του GOP, ή με άλλα λόγια πως διαθέτει προβάδισμα 46 εκατοστιαίων μονάδων έναντι του σοβαρότερου αντιπάλου του, του κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις.

Ο κ. ΝτεΣάντις «πέφτει σαν άρρωστο πουλί», κάγχασε ο μεγιστάνας.

Διώξεις

Πέντε μήνες προτού αρχίσει η εσωκομματική διαδικασία που θα αναδείξει τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024 στις ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ βλέπει την υποστήριξη της βάσης του να είναι ισχυρότερη παρά ποτέ. Όμως οι δικαστικές του περιπέτειες ρίχνουν βαριά σκιά στην προσπάθειά του να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Ο 77χρονος πρώην πρόεδρος, που καταγγέλλει –τι άλλο– «κυνήγι μαγισσών», αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για τις ενέργειές του στο πλαίσιο της προσπάθειας ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, για το πώς χειρίστηκε απόρρητα, για παραχάραξη εγγράφων που σχετίζονταν με την εξαγορά της σιωπής ηθοποιού πορνογραφικών ταινιών.

Το πρώτο ντιμπέιτ των υποψήφιων για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη στο Μιλγουόκι, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Επτά υποψήφιοι εκπληρώνουν τα απαραίτητα κριτήρια για να συμμετάσχουν. Παρόντες θα είναι ο Ρον ΝτεΣάντις, ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας Νταγκ Μπέργκουμ, ο πρώην αντιπρόεδρος του κ. Τραμπ, ο Μάικ Πενς, η πρώην πρεσβεύτρια του στον ΟΗΕ, η Νίκι Χέιλι, κι ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ. Αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης ο επιχειρηματίας Βίβεκ Ραμασουάμι κι ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρζι, ο Κρις Κρίστι, που απειλούν να μετατραπούν σε παίκτες στην κούρσα, με δεδομένο το πού βρίσκεται ο κ. ΝτεΣάντις στις δημοσκοπήσεις στην Άιοβα και στο Νιου Χάμσιρ, όπου θα γίνουν οι πρώτες ψηφοφορίες στο πλαίσιο της εσωκομματικής διαδικασίας.

Ο κομματικός μηχανισμός είχε δώσει στον κ. Τραμπ προθεσμία ως σήμερα Δευτέρα για να αποφασίσει εάν επρόκειτο να συμμετάσχει ή όχι.

Παρά το πελώριο προβάδισμά του στις δημοσκοπήσεις, συνεργάτες του ανησυχούν πως οι αντίπαλοί του θα επωφεληθούν από την απουσία του για να αποκτήσουν δυναμική.

Το 2016, αφού έλειψε από ντιμπέιτ, ο κ. Τραμπ είχε υποστεί ήττα στην εσωκομματική διαδικασία στην Άιοβα — την είχε κερδίσει ο τεξανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ. Για τον Ρον ΝτεΣάντις και τους άλλους μνηστήρες, η απουσία του πρώην προέδρου από την τηλεμαχία στο Μιλγουόκι ίσως αποδειχθεί μάννα εξ ουρανού.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων είναι να δεσμευθούν να «τιμήσουν τη βούληση όσων ψηφίσουν» στην εσωκομματική διαδικασία, με άλλα λόγια να υποστηρίξουν τον νικητή. Το πώς όμως δεν αναφέρεται ρητώς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως δεν έχει καμία πρόθεση να αναλάβει τέτοια δέσμευση αν χάσει.

Την Παρασκευή η εφημερίδα New York Times ανέφερε πως ο κ. Τραμπ σκοπεύει να δώσει, την ώρα που είναι προγραμματισμένο να μεταδοθεί το ντιμπέιτ, συνέντευξη στον Τάκερ Κάρλσον, τον πρώην παρουσιαστή του Fox News που σήμερα κάνει εκπομπές μέσω X (του πρώην Twitter). Η ομάδα του θυελλώδους μεγιστάνα απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει.

