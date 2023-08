Πολιτική

Κατσαφάδος για Νέα Φιλαδέλφεια: Είναι θέμα τιμής να βρεθεί ο δολοφόνος του Μιχάλη

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη για τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη και τις νέες ταυτότητες.

Για τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη φωτιά στον Έβρο, τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη και τις νέες ταυτότητες μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Τα στελέχη της ΕΛΑΣ σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία έχουν βοηθήσει στον απεγκλωβισμό ανθρώπων», είπε ο Κώστας Κατσαφάδος για τον ρόλο της ΕΛΑΣ στις φωτιές στην Αλεξανδρούπολη και σε σχόλιο σχετικά με τις πυρκαγιές, σημείωσε πως «είναι ένα διεθνές φαινόμενο οι φωτιές, η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και πρέπει να ληφθούν μέτρα».

«Η Αστυνομία έχει κλείσει δρόμους, για να μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά και έχει απεγκλωβίσει ανθρώπους», είπε τονίζοντας πως πρόκειται για «μία μεγάλη μάχη και η χώρα μας έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της σε πτητικά και πυροσβεστικά μέσα, το κράτος για πρώτη φορά ξεκίνησε νωρίτερα την αντιπυρική περίοδο», παραδεχόμενος πως «όλα αυτά δεν είναι ικανά για την προστασία των δασών.

Είναι μία συνεχόμενη μάχη και αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει πως δεν είναι δογματική, αλλάζει την τακτική της. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και πρέπει να εξελισσόμαστε συνεχώς. Προφανώς και στην πρόληψη».

Για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, είπε υπογράμμισε πως, «για λόγους τιμής οφείλουμε να βρούμε τον δολοφόνο του Μιχάλη, είναι μία δύσκολη περίπτωση, τα στελέχη της ΕΛΑΣ εξετάζουν όλο το υλικό που θα τους οδηγήσει στον δολοφόνο.

Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η ΕΛ.ΑΣ. στη μνήμη του Μιχάλη».

Ερωτηθείς για την έρευνα εξέφρασε την αισιοδοξία του και την εμπιστοσύνη του στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνοντας ότι, «η έρευνα συνεχίζεται, δεν θα σταματήσει αν δεν βρούμε τον δολοφόνο. Δεν είναι μία εύκολη διαδικασία, θα πάρει κι άλλες μέρες, γιατί είναι ένας τεράστιος όγκος δεδομένων».

«Δεν μπορώ να προκαταβάλω τα αποτελέσματα της έρευνας, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι, θα ελεγχθεί κάθε στοιχείο», απάντησε ερωτηθείς για το αν θα βρεθεί ο δολοφόνος.

Για τις ευθύνες της Αστυνομίας επανέλαβε ότι, «δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας, αναγνωρίσαμε τα λάθη μας. Ήταν αποτυχημένος ο τρόπος που έγινε αυτή η επιχείρηση. Η αλλαγή στην ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα, πρέπει να αλλάξει το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ανοίξει η συζήτηση για τις καλές πρακτικές του εξωτερικού».

«Αναγνωρίσαμε την αποτυχία και διεξάγεται ΕΔΕ και θα απομακρυνθούν αξιωματούχοι», τόνισε.

Όσο αφορά στα μέτρα κατά της οπαδικής βίας σημείωσε ότι, «από χθες έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» και διαβεβαίωσε ότι, «θα λειτουργήσουμε με απόλυτη αυστηρότητα. Θα προστατέψουμε το άθλημα

Ο αγώνας με την ωμή βία θέλει συμμαχίες. Γι’ αυτό θέλουμε αρωγούς τις ΠΑΕ και τους φιλάθλους, εκείνους που θέλουν να πάνε στο γήπεδο με τα παιδιά τους», συμπλήρωσε σχετικά.

Για την κάθοδο των Κροατών από τη χώρα τους μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, είπε πως, «δεν δίνουμε εμείς τις εντολές για το πώς θα γίνει μία αστυνομική επιχείρηση, υπάρχουν υπεύθυνοι για τις επιχειρήσεις, όμως το γεγονός ότι, το γεγονός αποκρύφθηκε από τον υπουργό κι εμένα.

Εμείς δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση παρά μόνο όταν έγινε η συμπλοκή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία πρώτη εξήγηση είναι ότι υποτιμήθηκε το γεγονός».

Για τις νέες ταυτότητες, για τις οποίες έχουν ήδη προκληθεί αντιδράσεις, με πολίτες να σχηματίζουν ουρές για να βγάλουν από τις υπάρχουσες, ο Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι στόχος είναι ο πρώτος που θα πάρει τη νέα ταυτότητα στη ΔΕΘ.

«Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από τους ευρωπαίους πολίτες. Είναι μία ευρωπαϊκή οδηγία που έχει περάσει από το κοινοβούλιο, θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος ταυτότητας που να πληροί τα στάνταρτς.

Δεν θα αναγράφεται τίποτα διαφορετικό από τα βιομετρικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του πολίτη», εξήγησε.

Όπως είπε, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν αντικαταστήσει την παλιά με τη νέα ταυτότητα μέχρι τον Αύγουστο.

«Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να μετακινούνται», είπε για τα οφέλη της ταυτότητας και εξήγησε ότι, «το τσιπάκι είναι σύμφωνο με την ΕΕ ώστε να είναι εύκολη και δεκτή η αεροπορική μετακίνηση των πολιτών».

Για τις αντιδράσεις των πολιτών, σημείωσε ότι, «οφείλουμε να εξηγήσουμε με κατανόηση στους πολίτες», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι, «ο πιο εύκολος τρόπος θα ήταν να εντοπιστεί κάποιος μέσω του κινητού του».

Όμως είπε πως, η νέα ταυτότητα δεν θα μπορεί ούτε να χακαριστεί ούτε να παραχαραχθεί και κάλεσε τους πολίτες να μην δαιμονοποιούν τις αλλαγές, οι οποίες όπως είναι, κινούνται προς θετική κατεύθυνση.

Είπε πως, η ταυτότητα θα σκανάρεται όπως γίνεται και στα αεροδρόμια και πως, το κόστος της θα είναι 10 ευρώ και 5 για τις πολύτεκνες οικογένειες. Επιπλέον, θα δίνεται η δυνατότητας στους πολίτες να φωτογραφίζονται είτε στο Τμήμα είτε σε φωτογραφείο.

