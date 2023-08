Κοινωνία

Λαγονήσι: Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας που προσπάθησε να σώσει το παιδί του

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας που κολυμπούσε για να σώσει το παιδί του, το οποίο παρασύρθηκε από τα ρεύματα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα 48χρονος που προσπάθησε να σώσει το ανήλικο παιδί του, που παρασύρθηκε από τα ρεύματα, με το φουσκωτό στρώμα του, σε παραλία του Λαγονησίου.

Ο 48χρονος είδε το 8χρονο παιδί του να παρασύρεται κι έσπευσε να το βοηθήσει, όμως έχασε τις αισθήσεις του.

Το παιδί διασώθηκε από ιδιωτικό σκάφος και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

