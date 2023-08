Life

Βασίλης Καρράς: Υπέβαλλε μήνυση για ψευδή διαφήμιση

Η αντίδραση του μουσικού όταν είδε το πρόσωπό του να πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση.

Μήνυση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας κατέθεσε ο τραγουδιστής Βασίλης Καρράς καταγγέλλοντας ότι εμφανίζεται ψευδώς σε ιστοσελίδα του Facebook να χρησιμοποιεί σκεύασμα αδυνατίσματος.

Στη σελίδα εμφανίζονταν φωτογραφίες του τραγουδιστή ο οποίος έχει χάσει πολλά κιλά, να κρατάει αδυνατιστικό προϊόν, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αποτέλεσμα photoshop.

