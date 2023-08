Οικονομία

Πάρος - Αντίπαρος: Παράνομη κατάληψη αιγιαλού έκτασης 5000 τ.μ.

Εντατικοί ήταν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν οι Αρχές το περασμένο τριήμερο σε Πάρο και Αντίπαρο.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε παραλίες της χώρας, για να διαπιστωθούν παραβάσεις από επιχειρήσεις και ιδιώτες που καταλαμβάνουν παράνομα αιγιαλό.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

"Μπαράζ ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 18-20 Αυγούστου στις παραλίες της Πάρου και της Αντιπάρου. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε παράνομη κατάληψη 5.000 τ.μ. αιγιαλού και παραλίας από τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενώ 14 επιχειρηματίες της Πάρου και 4 της Αντιπάρου οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο.

Αναλυτικά, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 18 επιχειρήσεις, εκ των οποίων στις 13 διαπιστώθηκε παράνομη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας. Ενδεικτικά, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις παραλίες Κριός, Αμπελάς, Αγ. Ανάργυροι, Κολυμπήθρες, Μικρή και Μεγάλη Σάντα Μαρία, Χρυσή Ακτή και Άι Γιάννης Δέτης (Μοναστήρι).

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων απελευθερώνονται 5.000 τ.μ. αιγιαλού και παραλίας, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης των παράνομων κατασκευών και αντικειμένων, όπως και η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της Κτηματικής Υπηρεσίας Σύρου και στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου κ. Τσορμπατζόγλου".

