Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Στην Καβάλα μεταφέρθηκαν τα 11 νεογνά από το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νεογέννητα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με προπομπούς οχήματα της Αστυνομίας

-



Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας τα έντεκα νεογνά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΝΑ), μετά την απόφαση που ελήφθη για προληπτική εκκένωση του νοσηλευτικού ιδρύματος του Έβρου.

Λίγο μετά τις 03:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 22 Αυγούστου 2023 έφτασαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας 11 νεογνά από το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου ήταν προετοιμασμένο από νωρίς το βράδυ της Δευτέρας 21 Αυγούστου 2023 και βρίσκονταν σε επιφυλακή, με τη διαδικασία της διακομιδής των νεογνών να ολοκληρώνεται με ασφάλεια.

Η εκκένωση του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης έγινε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και συνοδεία γιατρών, ενώ τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είχαν ως προπομπούς οχήματα της Αστυνομίας.

Το σύνολο των διακομιδών από το ΠΝΑ

115 διακομιδές με 30 ασθενοφόρα ΕΚΑΒ ( από Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Καβάλα, Ξάνθη, Διδυμότειχο, Θεσσαλονίκη) και 3 στρατιωτικά υπό τις εντολές του προέδρου του ΕΚΑΒ ολοκλήρωσαν την εκκένωση. Για την επιχείρηση έφτασαν Αλεξανδρούπολη και δύο μονάδες της ετικ 1 κινητο αυντονιστικο κεντρο.

Μεταφέρθηκαν συνολικα 115 ασθενείς ( εκ των οποίων 12 νεογνά και 8 ασθενείς ΜΕΘ) με ασθενοφόρα και άλλοι περίπου 50 περιπατητικοί ασθενείς μεταφέρθηκαν με λεωφορεία. Οι ασθενεις διεκομιστηκαν στα νοσοκομεία Κομοτηνής και Ξάνθης και τα νεογνά στην Καβάλα.

Υπαρχουν επισης 69 ασθενείς σε πλοίο που εχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας. Δεν εχουν αποφασίσει ακόμα εάν θα τους μεταφέρουν στην Καβάλα.

Την επιχειρηση συντονίζουν απο τις 23.45 ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ ΕΚΕΠΥ Νίκος Παπαευσταθίου.

Πηγή: kavalapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Νύχτα κόλαση - Εκκενώθηκε το νοσοκομείο και οκτώ οικισμοί (βίντεο)

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Σε πλοίο στο λιμάνι ασθενείς του νοσοκομείου μετά την εκκένωση (βίντεο)

Καιρός: Μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη