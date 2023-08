Κοινωνία

Φωτιές σε Πάρνηθα - Ασπρόπυργο: “Πύρινη κολαση” και νύχτα αγωνίας (εικόνες)

Μαίνονται ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στην Αττική. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και εικόνες απόλυτης καταστροφής.

Μαίνεται η πύρινη κόλαση στην Πάρνηθα που ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης και μέχρι το βράδυ καίει ανεξέλεγκτη καταστρέφοντας ό,τι βρει μπροστά της, σε δάσος αλλά και σπίτια και περιουσίες.

Πιο συγκεκριμένα, μαίνονται οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα το πρωί σε Φυλή και Ασπρόπυργο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά που ξεκίνησε κοντά στην Ιερά Μονή Κλειστών στη Φυλή εξελίσσεται, έχει δυναμική και κατευθύνεται ανατολικά Η φωτιά ξεκίνησε μεταξύ Μονής Κλειστών και Φυλής και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ προχώρησαν στον απεγκλωβισμό 50 ατόμων από τη Μονή. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκκένωση των περιοχών Φυλή, 'Ανω Λιόσια, Γεννηματά, Κανάλα, Πανόραμα και 'Αγιος Ιωάννης Ρώσος Ντάρδιζα, με τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών να έχουν ειδοποιηθεί με μηνύματα του 112.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Ιωάννης_Ρώσος #Ντάρδιζα απομακρυνθείτε προς κέντρο #Μενιδίου



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 22, 2023

Στο σημείο επιχειρούν 164 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 62 οχήματα ενώ από αέρος εκ περιτροπής επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 9 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα.

Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Χασιάς και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια στην περιοχή του Αγίου Κυπριανού, ενώ απειλήθηκε και ο ιερός ναός. Αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο ανεβαίνει προς την Πάρνηθα όπου θα κατευθυνθεί είτε προς το Δρυμό είτε προς το Μενίδι, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή εκκένωση της μονάδας ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας στην κορυφή της Πάρνηθας.

Πυκνοί καπνοί "έπνιξαν" την Αττική

Το κέντρο της Αθήνας σκέπασε το πυκνό σύννεφο καπνού από τη φωτιά στη Φυλή που επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Αργά το απόγευμα, το μέτωπο έγινε ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα να καούν σπίτια, οχήματα και μεγάλες εκτάσεις του δάσους της περιοχής.

Το πυκνό σύννεφο καπνού έγινε ορατό από πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου, με τη φωτιά να κατευθύνεται στους πρόποδες της Πάρνηθας.

Κλειστό θα παραμείνει το καζίνο αλλά και το τελεφερίκ μέχρι νεωτέρας για προληπτικούς λόγους, λόγω του πύρινου μετώπου που μαίνεται στη Φυλή, το οποίο κινείται απειλητικά προς την Πάρνηθα.

Μέσα στην μεγάλη καταστροφή, πολλά είναι τα ζώα που έχουν βρει τραγικό θάνατο από την πυρκαγιά. Η ηρωική προσπάθεια πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν έναν σκύλο στην Φυλή, με το πύρινο μέτωπο να βρίσκεται "προ των πυλών" κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αντριχιάζει.

Προληπτική απομάκρυνση 161 λεωφορείων φυσικού αερίου από το αμαξοστάσιο των Άνω Λιοσίων

Την προληπτική απομάκρυνση, για λόγους ασφαλείας όλων των λεωφορείων φυσικού αερίου που σταθμεύουν στο αμαξοστάσιο των Άνω Λιοσίων αποφάφισε η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μάλιστα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά, μετέβησαν στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Στο συγκεκριμένο αμαξοστάσιο φιλοξενούνται λεωφορεία που κινούνται με φυσικό αέριο.

Ειδικότερα, μαζί με τη διοίκηση της ΟΣΥ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιήθηκε άμεσα η προληπτική απομάκρυνση 161 λεωφορείων.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ασποπύργου. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική πρόκειται για διάσπαρτες εστίες φωτιάς. Συγκεκριμένα σήμερα το πρωί εκδηλώθηκαν τρεις διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν σήμερα στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στις περιοχές Λάκκα Κατσαρή, Νέα Ζωή, Αμμουδιές κοντά στη βιομηχανική περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την φωτιά έχουν προκληθεί ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αργότερα, σήμερα το πρωί, ξέσπασε και μία τέταρτη εστία πυρκαγιάς πίσω από το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ενισχύεται η ευρωπαϊκή συνδρομή στην Ελλάδα

Ενισχύονται περαιτέρω οι ομάδες Ευρωπαίων πυροσβεστών που συνδράμουν τους Έλληνες συναδέλφους τους στα μέτωπα των πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα μας, μετά το σχετικό αίτημα συνδρομής που υπέβαλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας (UCPM), αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, σε συνέχεια του αιτήματος προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για εναέρια ή επίγεια συνδρομή, η Ελλάδα υπέβαλε επιπρόσθετο αίτημα.

Η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ήταν άμεση και στο ελληνικό αίτημα ανταποκρίθηκαν -επίσης άμεσα- οι ακόλουθες χώρες:

• Γερμανία: 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractors. Έχουν ήδη φτάσει στη χώρα μας

• Σουηδία: 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractors. Έχουν ήδη φτάσει στη χώρα μας

• Κροατία: 1 πυροσβεστικό αεροσκάφος CL-415. Έχει φτάσει ήδη στη χώρα μας.

• Τσεχία: 1 ελικόπτερο βαρέως τύπου (Blackhawk) καθώς και 1 μονάδα επίγειας δασοπυρόσβεσης με οχήματα. Αναμένονται αύριο αργά τη νύχτα.

Επιπλέον, από χθες επιχειρούν στη χώρα μας

• Η Ρουμανία, η οποία συνδράμει με πεζοπόρο τμήμα με 56 πυροσβέστες και 10 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και

• Η Κύπρος, η οποία έχει αποστείλει 2 αεροσκάφη τύπου Air Tractors, από τα ενταχθέντα στον εναέριο στόλο του rescEU.

