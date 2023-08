Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Εκκένωση νοσοκομείου: Έγκυος γέννησε καθοδόν σε ασθενοφόρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φλόγες πλησίαζαν το ΠΓΝΑ καθώς τα ασθενοφόρα απομάκρυναν τους 159 ασθενείς. Προστατεύθηκαν όλες οι κρίσιμες υποδομές στην Αλεξανδρούπολη

-

Μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθοδόν προς το νοσοκομείο Διδυμοτείχου γέννησε η έγκυος γυναίκα που ήταν το τελευταίο πρόσωπο που μεταφέρθηκε χθες το βράδυ κατά την εκκένωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης.

Η ικανοποίηση για την επιτυχία του τοκετού ήταν ολοφάνερη στα πρόσωπα του γιατρού και της μαίας που συνόδευσαν την επίτοκο, την ίδια ώρα που μεταφέρονταν άλλα 11 νεογνά επίσης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στην Καβάλα και άλλο ένα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η εκκένωση του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης ήταν μια από τις πιο δύσκολες «ασκήσεις» εκκένωσης που έχουν κληθεί να διαχειριστούν οι επιτελείς του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ενώ για τον επιτόπιο συντονισμό της είχαν μεταβεί από την Αθήνα με στρατιωτικό ελικόπτερο ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σχεδιασμός της επιχείρησης είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη μέρα όταν η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην Αλεξανδρούπολη έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή με ριπές που έφταναν και τα 9 μποφόρ.

Χθες το μεσημέρι, τα στελέχη του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων στη Λεωφόρο Κηφισίας με βάση την πρόγνωση που έκαναν για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και χωρίς η φωτιά να έχει πλησιάσει ακόμη το Νοσοκομείο, αποφάσισαν την επιχείρηση προληπτικής εκκένωσης κυρίως λόγω των πυκνών καπνών που κατεύθυναν προς τα εκεί ανά διαστήματα οι δυνατοί άνεμοι.

Η επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το βράδυ και ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Συνολικά με βάση τον αυστηρό σχεδιασμό, εκκενώθηκαν 159 ασθενείς. Εκτός από τα νεογνά, 42 ασθενείς μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στα νοσοκομεία της Καβάλας και της Ξάνθης και 94 ασθενείς με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ – οι 25 στο Νοσοκομείο της Κομοτηνής και οι 69 στο πλοίο που μετατράπηκε σε Νοσοκομείο Εκστρατείας.





10 ασθενείς μεταφέρθηκαν από ΜΕΘ, με κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ στην Κομοτηνή και στην Καβάλα, διαδικασία αρκετά πολύπλοκη και δύσκολη καθώς οι συγκεκριμένοι νοσηλευόμενοι ήταν διασωληνωμένοι. Επισημαίνεται πως σε κάθε ασθενοφόρο υπήρχε γιατρός ή και νοσηλευτής που φρόντισαν για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Στην όλη επιχείρηση εκτός από το ΕΚΑΒ συμμετείχαν και δυνάμεις του υγειονομικού σώματος του Στρατού.

Την ίδια ώρα οι Πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν μάχη με τις φλόγες που κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στα 300 μέτρα από το νοσοκομείο χωρίς να προκαλέσουν ζημιές αλλά δημιουργώντας διάσπαρτες εστίες και πολύ καπνό.





Προστατεύθηκαν όλες οι κρίσιμες υποδομές



Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης δεν ήταν η μόνη κρίσιμη υποδομή της περιοχής που προστάτευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Με τη βοήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων και υπό το συντονισμό του κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται στον Έβρο από χθες το μεσημέρι και είναι σε ανοικτή γραμμή με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα, προστατεύθηκαν οι στρατιωτικές υποδομές της περιοχής, σε κάποιες από τις οποίες υπήρχαν και αποθήκες πυρομαχικών, το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ένα Γηροκομείο, ενώ πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις εκκένωσης και σε δύο κατασκηνώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η πυρκαγιά απείλησε τη παραλιακή ζώνη στα δυτικά της Αλεξανδρούπολης και στις 2 τα ξημερώματα δόθηκε απομάκρυνση με 112 σε όλους τους παραλιακούς συνοικισμούς από Μάκρη μέχρι την Πόλη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν όλη τη διάρκεια τις νύχτας στα μέτωπα της φωτιάς από βόρεια, δυτικά και νοτιοδυτικά, με έμφαση στην Παλαγια και στην παραλιακή ζώνη.

Υπενθυμίζεται ότι στον Έβρο έχουν μεταβεί ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας - Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για Θέματα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Μάνος Λογοθέτης, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βαγγέλης Γκουντούφας, ενώ μαζί με το κυβερνητικό κλιμάκιο ανέβηκε στην περιοχή και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Νύχτα κόλαση - Εκκενώθηκε το νοσοκομείο και οκτώ οικισμοί (βίντεο)

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Σε πλοίο στο λιμάνι ασθενείς του νοσοκομείου μετά την εκκένωση (βίντεο)

Καιρός: Μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη