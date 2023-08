Αθλητικά

Champions League - ΑΕΚ: Ήττα από την Αντβέρπ στο πρώτο ματς

Να τα δώσει όλα καλείται η Ένωση στο επαναληπτικό παιχνίδι, καθώς δεν μπορεσε ούτε να εκμεταλλευθεί την αριθμητική υπεροχή της στον αγώνα που έγινε στην Αμβέρσα.

Παρότι αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα σχεδόν για ένα ημίχρονο, η ΑΕΚ ηττήθηκε 1-0 από την Άντβερπ στην Αμβέρσα στο πρώτο ματς για τα play off του Champions League.

Έτσι, θα προσπαθήσει να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ στη ρεβάνς της 30ης Αυγούστου στην "Αγιά Σοφιά".

Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Γιάνσεν στο 16ο λεπτό, ενώ οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες στο 51΄ λόγω αποβολής του Μπατάιγ με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Με τον Γιώργο Αθανασιάδη κάτω από τα γκολπόστ παρατάχθηκε η ΑΕΚ καθώς ο Στάνκοβιτς δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, ο Αλμέιδα άλλαξε ξανά τη δεξιά πτέρυγα επιλέγοντας τους Σιντιμπέ, Άμραμπατ και από εκεί «χτύπησε» η Ένωση τους αντιπάλους της.

Η Άντβερπ μόλις σήμερα αποχαιρέτησε τον βασικό της αριστερό μπακ και τη θέση κάλυψε κατά συνθήκη ο Μπατάιγ, ο οποίος «ταλαιπωρήθηκε» από τους αντιπάλους του. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 16΄ με ασίστ του νεαρού Φερμέιρεν και υποδειγματική εκτέλεση του Γιάνσεν. Από το σημείο εκείνο οι παίκτες του Φαν Μπόμελ άφησαν αρκετούς χώρους που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο έμπειρος Αλντερβάιρελντ έκοψε την τελευταία στιγμή το σουτ του Γκαρσία στο 28΄, ενώ στο 43΄ ο Πινέδα από εξαιρετικό γύρισμα του Τσούμπερ ήταν έτοιμος να σκοράρει, όμως ο Φερμέιρεν απέκρουσε με το κορμί του, σώζωντας σίγουρο γκολ. Λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα τραυματίστηκε (τράβηγμα) ο Λιβάι Γκαρσία, αφήνοντας τη θέση του στον Πόνσε, ο οποίος επανεμφανίστηκε με τα κιτρινόμαυρα μετά από τέσσερα χρόνια.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου οι ισορροπίες άλλαξαν. Ένα ανόητο μαρκάρισμα του Μπατάιγ στον Γκατσίνοβιτς επέφερε την απευθείας κόκκινη κάρτα και έτσι η ΑΕΚ απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα μόλις στο 51΄. Οι Βέλγοι οπισθοχώρησαν μαζικά και το ματς παίχτηκε στο μισό γήπεδο.

Απέναντι στην κλειστή άμυνα, η ΑΕΚ αδυνατούσε να βρει λύσεις. Οι νεαροί Βέλγοι, συνεπικουρούμενοι από τους βετεράνους Ντε Λετ, Αλντερβάιρελντ ήταν ενθουσιώδεις και αποφασισμένοι να μην παραδοθούν εύκολα. Στο 78΄ ο Μπιτέζ απέκρουσε δύσκολα το σουτ του Μάνταλου με την ΑΕΚ να έχει στήσει... πολιορκία και να ψάχνει με υπομονή μια κλασική ευκαιρία. Ο Μπιτέζ δήλωσε «παρών» και σε μια κεφαλιά του Πόνσε στο 88΄. Λίγο νωρίτερα, πάντως, λίγο έλειψε να γίνει το 2-0 όταν ο Κουλιμπαλί εκμεταλλεύτηκε αδράνεια των αμυντικών και πλάσαρε τον Αθανασιάδη, στέλνοντας τη μπάλα λίγο άουτ.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεξιέ (Γαλλία)

Κίτρινες: Ντε Λετ, Μπιτέζ - Σιμάνσκι, Πινέδα

Κόκκινη: Μπατάιγ (51΄)

Οι συνθέσεις:

ΑΝΤΒΕΡΠ (Μαρκ Φαν Μπόμελ): Μπιτέζ, Μπατάιγ, Ντε Λετ, Αλντερβάιρελντ, Κουλιμπαλί, Φερμέιρεν, Μπαλίκουϊσα, Εκέλενκαμπ (56΄ Βαν ντεν Μπος), Κεϊτά, Οντρέικα (56΄ Βάινς), Γιάνσεν (70΄ Μούγια)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Σιντιμπέ (67΄ Αραούχο), Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (46΄ Γιόνσον), Πινέδα, Άμραμπατ, Γκατσίνοβιτς (67΄ Ελίασον), Τσούμπερ (67΄ Μάνταλος), Γκαρσία (36΄λ.τρ. Πόνσε)

