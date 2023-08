Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Καμένα σπίτια και αγωνία για τον Εθνικό Δρυμό (εικόνες)

Ελπίδα να μην αυξηθεί η ένταση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μάχη δίνεται και στα υπόλοιπα μέτωπα της χώρας.

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται για άλλη μια ημέρα η χώρα καθώς οι φωτιές στην Αττική κατέκαψαν δασικές εκτάσεις και σπίτια, ενώ η φωτιά βρίσκεται στα όρια του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας, σε χαράδρα όπου τα εναέρια μέσα, που πλέον σταμάτησαν να πετούν, έκαναν απανωτές ρίψεις για να την περιορίσουν.

Σε ύφεση βρίσκεται αυτή την ώρα η πυρκαγιά της στο σημείο, έπειτα από την ολοήμερη μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και από τους επικεφαλής των δυνάμεων που επιχειρούν στο πεδίο, οι φλόγες δεν έπληξαν τον πυρήνα του εθνικού δρυμού.

Μέχρι να πέσει το σκοτάδι ελικόπτερα ενεργούσαν συνεχώς στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών που επιχειρούν και θα συνεχίσουν να επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας επικεντρώνονται στο να σβήσουν τις κατά τόπους εστίες της πυρκαγιάς, τα λεγόμενα «καντηλάκια» και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν άλλες αναζωπυρώσεις.

«Κρανίου τόπος» η Αγία Παρασκευή στο Μενίδι

Αποκαρδιωτικές εικόνες μετά την πύρινη λαίλαπα που κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά της τα τελευταία 24ωρα, από τη Φυλή μέχρι την Πάρνηθα.

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (22/8) από τη Φυλή, και έχει φτάσει στην Πάρνηθα απειλώντας τον Εθνικό Δρυμό.

Τεράστιες καταστροφές προκλήθηκαν από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας στη Χασιά αλλά και περιοχές του Μενιδίου όπως η Αγία Παρασκευή.

Τα καμένα σπίτια και τα απανθρακωμένα ζώα προκαλούν θλίψη, καθώς η πυρκαγιά άφησε πίσω της στάχτες και αποκαΐδια…

Την ίδια στιγμή συγκινητική είναι και η δράση Αρχών και εθελοντών να σώσουν τα ζώα από τις φλόγες.





